Rušno bylo na železnobrodském fotbalovém stadionu, kde se fotbalisté ročníku narození 2011 a mladší zúčastnili turnaje O skleněný klíč. A bylo se na co dívat. Kluci se prali o každý balón.

turnaj dětí v Železném Brodě | Foto: Dagmar Březinová

Fotbalový klub FK Železný Brod, z.s. naplánoval turnaj pro mladší přípravky, hráče ročníku nar. 2011 a mladší. Ten se měl původně konat už 1. května, ale u důvodu pandemie ho museli pořadatelé zrušit. A postupné uvolňování zákazů umožnilo připravit turnaj na sobotu 27. června. „Na přípravu turnaje nebylo moc času, ale přesto se podařilo pořadatelům sehnat čtrnáct velice kvalitních týmů. Z Jabloneckého okresu se kromě dvou domácích přihlásila pouze přípravka FA JBC ročník 2012,“ informoval hlavní organizátor Jaroslav Kletečka. Turnaj byl rozlosováný do dvou sedmičlenných skupin, týmy hrály systémem každý s každým. Následně první čtyři týmy ze skupin postoupily do finálové skupiny a ostatní týmy poté hrály ve skupině o 9.až 14.místo. „Hrálo se na třech hřištích a k zápasům nastoupilo 135 hráčů. Téměř tři stovky diváků viděly 67 zápasů a některé byly velmi pohledné.,“ uvedl k průběhu Kletečka. Navíc přálo i hezké počasí, které doprovázelo celý turnaj.

Až vyhlášení, hlavně jeho druhou polovinu, narušila bouřka. Ale pořadatelům se nakonec podařilo ceny předat, i když trochu v bojových podmínkách.

„Organizace turnaje byla perfektní, což ocenila většina přítomných. Fotbalový klub chce poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na pořádání 44. ročníku turnaje „ O skleněný míč“,“ zdůraznil Jaroslav Kletečka pomoc, bez kterého by podobných akcí pro mládež určitě nebylo.