Jste rozený střelec nebo se prostě občas zadaří? Jaké byly vaše góly?

Byly to góly z dobrých přihrávek. Máme dobrý tým, takže to bude asi tím.

Hrajete na postu útočníka?

Ano.

Góly si v sezóně počítáte?

Ani ne. Občas se podívám, kdo je nejlepší střelec, jinak ne.

Na hřištích okresu nebyla o góly nouze. Na Kovu jich fanoušci viděli sedm!

Platíte za ně do klubové pokladny?

Ano, většinou chlapi chtějí, abych koupil nějaké panáky nebo „šáňo.“ Většinou se to pak ale něco kupuje až na závěrečné rozlučce po sezóně.

Kdy a kde jste začal fotbal hrát?

Začal jsem ve čtyřech letech v Držkově. Brácha byl starší, já jsem chodil s ním. Pak jsem přešel do Jablonce, tam jsem hrál až do dorostu. Odešel jsem do Mšena. A taky jsem hrál dva roky v Německu. Pak jsem se vrátil do Mšena a teď jsem v Zásadě.

Dobrých střelců je málo, přijal byste zajímavou nabídku na přestup?

Už ne, už není na fotbal tolik času. Hraju jen pro radost.

Zásada se chystá postoupit, jak to vidíte?

Trochu jsme klopýtli se Mšenem, kde jsme hráli remízu, ale jinak je to zatím dobré. Chtěli bychom hrát vyšší třídu.