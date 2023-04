Nová Ves dostala v Jenišovicích za vyučenou. Sedmička, která svítila po závěrečném hvizdu rozhodčího na ukazateli, ji určitě štěstí nepřinesla (7:1). „Do 38. minuty jsme hráli 0:0, ale o pět minut později jsme špatně zahráli a už to bylo 3:0 pro domácí. Udělali jsme tři hrubé chyby a soupeř nás za ně náležitě potrestal. Pak už to přestalo hráče bavit a jen se dohrávalo. Domácí zakopávali šance, mohli jsme dostat gólů ještě víc. Ale podržel nás gólman. Výsledek neodpovídá výkonu, také jsme měli šance, ale neproměnili jsme je,“ uvedl trenér hostů Miroslav Kohout.

Jenišovice měly na jaře premiéru. Mezi odloženými zápasy od začátku sezóny byly i jejich dva. A tak doma nastoupily v plné síle. „Po prvním gólu soupeř odpadl. Byli jsme jednoznačně lepší. Ves se také dostala do několika šancí, ale nevyužila je. Utkání bylo jednoznačně v naší režii. Jaro jsme začali dobře. Hlavně abychom takhle i pokračovali. Teď jedeme do Mšena, tam to bude horší,“ uvedl hrající trenér Leoš Bernat.

Tým Hodkovic utkání s béčkem Železného Brodu sehrál dobře, rozešel se se soupeřem remízou, i když v sestavě má ještě několik marodů. „V první půli jsme se drželi dobře. Ve druhé nám trochu docházely síly, ale podařilo se nám dát na 1:0. Pak jsme ale neuhlídali protihráče a ten vyrovnal. Do utkání kluci dali maximum. Neměli jsme k dispozici tolik hráčů, kolik bychom potřebovali. Máme ještě nějaké marody. Výsledek je zasloužený. Příště hrajeme doma se Smržovkou. Budeme se snažit doma, na trávě, vyhrát. Na umělku už nechceme,“ popsal situaci na hřišti trenér Roman Zitko.

Železnobrodští ale čekali vítězství. „Celý zápas se nám nedařilo. Soupeř nám dal gól z ojedinělé situace a nám se podařilo vyrovnat. Prohru jsme si zavinili sami, neproměňovali jsme šance, hráli jsme špatně. Byli jsme ve středové fázi lepší, ale před vápnem jsme volili špatné řešení. Podali jsme špatný výkon. Ani domácí prostředí nás nevybičovalo k lepšímu výkonu. Příště hrajeme na Nové Vsi,“ řekl zklamaně trenér Brodských Zdeněk Mařík.

Nedělní zápas B týmu Smržovky uzavřel domácí hrací týden na Smržovce. „Béčko dokázalo zvítězit a zapsalo do tabulky tři body. Nevyhnula se nám ale první zranění. I přesto jsme dokázali vyhrát nad Josefovým Dolem 4:1. A Kuba Klaus zaznamenal hattrick,“ zhodnotila vedoucí týmu Veronika Veseloušová.

Josefovští se vraceli s prázdnou. „Poločas jsme prohráli už 2:0. Utkání bylo vyrovnané, soupeř dal góly, které my jsme nedali. Dařilo se mu víc. Příště máme doma Držkov. Chceme si už konečně spravit chuť a vyhrát, pak ten fotbal víc baví, když se vyhraje,“ řekl vedoucí týmu Josefova Dolu Zdeněk Miksa.

S nepořízenou odjely z hřiště soupeře také Lučany. Prohrály v Plavech 8:1. „My jsme jim výhru umožnili hloupými a hrubými chybami, které jsme dělali. Domácí vyhráli zaslouženě. Neděle nám nevyhovují, kluci po sobotě nejsou v takové kondici, jak by měli být. Měli jsme černý víkend, prohrálo i naše áčko ve Mšeně 4:0,“ nesl těžce porážku předseda FK Lučany Oldřich Churý.

Kapitán B týmu Jan Kouřil potvrdil vítězství. „Dali jsme už v první minutě gól a to nás trochu ukolébalo. Jejich gól nás ale nakopl a do poločasu to bylo 4:1. A pak už jsme je k ničemu nepustili. Lučany neměly tentokrát dobrý mančaft, žádné šance. Jediný gól, který daly, bylo chybou našeho gólmana. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Za hattrick zaplatí jeden z našich hráčů. V sestavě jsme měli i tři hráče z áčka. Ale i tak to nebyl pro nás tak těžký soupeř. Zkušení rozhodčí pískali dobře.“

Na půdě soupeře se dařilo Kokonínu. Domácím nadělil čtyři góly, sám inkasoval jen dva (2:4). „Nedali jsme tutové šance. Nastřelili jsme tyč, pak byl náš hráč sám před bránou a nedal. Mohli jsme vyhrát 5:4, ale vyhráli hosté. Góly jsme dostali po našich chybách. Byl to slušný zápas, žádné fauly, dobrý rozhodčí,“ chválil atmosféru utkání hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

O body se podělili na Malé Skále. Tam dorazilo béčko Mšena. Fanoušci viděli deset gólů a oba týmy měly k výhře kousek. „První poločas jsme měli více ze hry my, vyjádřili jsme to i brankově. Ve druhé půli se to otočilo, soupeř prostřídal, zřejmě měl posily z áčka. vyrovnal a šel i do vedení. My jsme pak v 91. minutě srovnali. Remíza byla spravedlivá oboustranně. My jsme za bod rádi,“ řekl za Maloskalské Petr Volek.

Béčko Mšena za dvacet minut prohrávalo na Malé Skále 3:0. V 89. minutě ještě hosté vedli 5:4 a dělali si naděje na tři body. „Malá Skála na nás vlítla. Bylo to perfektní utkání. V 94. minutě domácí srovnali na 5:5. Kluky jsem pochválil, že za stavu 3:0 se zvedli a zápas otočili. Ve druhém poločase jsme hráli dobře. Mohli jsme i vyhrát. Musím smeknout před kapitánem, nejstarším hráčem, který odehrál bezvadný zápas. V 94. minutě jsme ještě měli nakročeno na vítězství. Škoda. Bod ale bereme, remíza je spravedlivá,“ zhodnotil nedělní zápas trenér David Ryšavý.

Plavy B – Lučany B 8:1 (4:1)

branky: 3x Jandura, Rimský, Pekelský, Šimerda, Balatka, Mucska – Svozil



Držkov B – Kokonín 4:1 (2:0)

branky: 2x Batěk – 2x Šilhán, 2x Manhart



Smržovka B – Josefův Důl 4:1 (2:0)

branky: 3x Klaus, Bergman – Maňas



Železný Brod B – Hodkovice B 1:1 (0:0)

branky: Podzimek – Šrůtek



Malá Skála – Mšeno 5:5 (4:2)

branky: 2x Plátek, Polák Mikez, Cafourek – 2x Uko, 2x Pokorný, Nagy



Jenišovice – Nová Ves 7:1 (3:0)

branky: 3x Hurt, Burnus, Vavřich, Pekař, Žák - Tcaci