Jaké to byly góly?

Šel jsem třikrát sám na gólmana a vždycky se mi to povedlo. Byly to podobné góly, jednou ze třiceti metrů vedle něj, jednou se mi ho podařilo obhodit a jednou to bylo k tyči.

Kolik vás bude hattrick stát?

Ceník se nepamatuju, ale něco to určitě bude. Zaplatím rád.

Počítáte si góly?

Moc to nesleduju, ani nevím, kolik jsem dal v minulé sezóně gólů. Teď vím, že máme odehrané tři zápasy a dal jsem pět gólů. Zatím je to fajn, snad počet dál poroste.

Vyhecuje vás každý gól k dalšímu?

Nejsem sobec, abych hrál jen na sebe. Rád na gól taky nahraju . Vždycky je to výsledek celého týmu jako celku. Když dám víc gólů, tak jsem rád, ale neberu to jako nutnost, že, když dám první, tak musím dát ještě další.

Fotbal už nějaký ten čas hrajete…

Teď jsem začal dvanáctý rok na Pěnčíně. Přišel jsem sem v sedmnácti, to mě vytáhl trenér Houška ze Mšena. A od té doby tam hraju. Chodím si zahrát, když to takhle na Pěnčíně vydrží, jak to je teď, tak to bude fajn. Oba týmy, áčko i béčko postoupily do nové soutěže.

Vaše béčko postoupilo z okresního přeboru do I. B třídy. Je to jiný fotbal?

Ano, je to trochu skok. Hrají tam silnější týmy, mají lepší fyzičku, chce se jim hráta umí fotbal hrát. Už to není jen o defenzivě, jak to bylo minulý rok, kdy na nás hrály hlavně z defenzivy a bránily výsledek. A jsou to zajímavější zápasy nejen pro nás, ale i pro diváka.

Když by přišla zajímavá nabídka, přijal byste ji?

Když by to byla třeba Sparta, tak ji přijmu. (úsměv) Jinak zůstanu na Pěnčíně. Nemám ambice, abych hrál výš.

Jste útočník?

V současné chvíli ano. Kromě stopera a brankáře jsem už na Pěnčíně hrál asi na všech dalších postech.

Vzpomenete na svůj hodně zajímavý gól?

To jsme hráli s áčkem kraj na Smržovce a šli jsme na pomoc béčku. Nastoupil jsem na druhý poločas. A z rohu odražený míč jsem odehrál přímo z voleje do šibenice. To byl asi nejhezčí gól, který jsem dal. A teď mi docela vychází lobovat a to mě baví.