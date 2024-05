„V prvním poločase nás soupeř docela přehrával, nedařilo se nám. Pak jsme dali gól před odchodem do šaten. To nás trochu nakoplo. A druhý poločas už byl v naší režii. Musím pochválit našeho brankáře Jindru Ducháčka, který opravdu podržel tým, protože chytil hodně dobrých šancí, které soupeř měl,“ komentoval utkání vedoucí týmu Josefova Dolu Zdeněk Miksa.

„Měli jsme dobrou až nadstandardní sestavu na to, kolik nás bylo, respektive že hrálo áčko zároveň. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší. Kdybychom vyhráli poločas 5:0, nikdo by se nemohl divit. To bylo skvělé, ale, bohužel, jsme pokračovali v naší neschopnosti střílet na bránu a když už jsme na bránu vystřelili, tak to Ducháček chytil. Ten chytal famózně celý zápas a bylo těžké se proti němu prosadit. První poločas byl skvělý, měli jsme spoustu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Do kabin jsme šli s jedním šťastným gólem proti. Místo aby jsme to otočili, oni přidali další góly. Nicméně o poločase jsme si řekli, že to otočíme, protože jsme byli lepší, ale dostali jsme druhý hloupý gól. Zranil se nám klíčový obránce a, bohužel, na lavičce jsem viděl jenom samé útočníky, takže nebylo možné ho nahradit a obrana se nám pak úplně rozpadla. Pak už jsme rezignovali a když opět Ducháček vychytal několik našich tutovek, výsledek dopadl tak, jak dopadl. Kvůli naší nemohoucnosti jsme prohráli a také proto, že jsme neměli náhradu za obránce. Někteří hráči hráli ve stresu a už nebylo ani koho střídat, takže posledních dvacet minut pro nás bylo trápení,“ dodal kapitán B týmu Plavů Jan Kouřil.



Nová Ves – Mšeno B 1:6 (0:3)

„B tým hrál perfektně, měli jsme celý zápas převahu. Byly tam tyče, břevna, naši kluci byli jednoznačně lepší, vyhráli suverénně a hráli dobře. Jsem samozřejmě spokojený. Pro další zápas s Jenišovicemi si vezmu třeba tři mladé hráče, aby pomohli béčku. Musíme hrát dobře, jak jsme si řekli. Se soupeřem máme stejně bodů, bude to boj o první místo v tabulce,“ zdůraznil trenér Mšena B David Ryšavý.

Kanonýr Ondra Pokorný: Chtěl jsem na dresu nosit desítku

Malá Skála – Kokonín 3:5 (2:2)

„Prohráli jsme díky našim individuálním chybám. Víc tomu není co říkat. V sobotu jedeme na Rádlo. Je tam malé hřiště. Tam to asi bude těžké,“ řekl trenér Maloskalských Petr Volek.



Smržovka B – Kovo 5:2 (3:0)

„Hráli jsme skvěle. Konečně jsme se sešli. Nečekaně jsme se potkali. Kluci se po zranění vrátili z áčka. Dva z nich podali kvalitní výkon. První poločas byl opravdu kvalitní. Pak ale soupeř převzal iniciativu. Máme jednoho hráče s roztrženou hlavou, ale bylo to neúmyslné. A ve druhém poločase soupeř snížil náš náskok na jeden gól, ale v deseti už neměli dostatek sil na vyrovnání,“ řekl za domácí Lukáš Červenka.



Hodkovice B – Jenišovice 3:2 (2:1)

„Domácí nám dali dva rychlé góly. Poté se uzavřeli a my jsme se marně snažili prorazit. Ke konci jsme měli šanci na vyrovnání. Trefil jsem tyč a měl velkou šanci, ale nepodařilo se. Ano, snažili jsme se. Je to škoda, že jsme ztratili tři body. Musíme se otřepat. Máme všechno připravené na první místo. Příště hrajeme derby se Mšene . Máme ale pět zraněných, tak snad se dají dohromady během týdne,“ řekl za Jenišovice Leoš Bernard.