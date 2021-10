Smutná zpráva z Pěnčína, odešel trenér a kamarád

Je to TO jediné spravedlivé na světě. Nikdo nikdy neví, kdy a jak přijde. O to víc tato zpráva velmi zaskočila všechny příznivce fotbalu v Pěnčíně. Klubové dění zcela nečekaně opustil dobrý člověk.

smutná zpráva | Foto: Jiří Najman

"Náhle ve čtvrtek 21. října opustil fotbalovou členskou základnu známý trenér Eda Brečko. Záměrně uvádím členskou základnu, neboť Eda působil ve fotbale na lokální úrovni ve většině fotbalových oddílů od bývalých „Autobrzd“ přes FK Jablonec a jeho cesta skončila u nás v FC Pěnčín. Zde obětavě více jak 10 let pracoval s různými mládežnickými mužstvy. Byl to duší srdcař a fotbal miloval fotbal celou svojí duší. Byl věrným fanouškem našeho oddílu a málokdy chyběl na jakémkoliv utkání našeho A mužstva. Edo, budeš nám chybět. Vzdáváme čest Tvojí památce." Za FC Pěnčín prezident klubu Jaroslav Strnad.