ZASKOČÍ TŘEBA ZA SYNA

„Chodím si za C tým Mšena ještě zachytat. Syn chytá za A tým a když někdy nemůže, tak zaskočím i za něj. Každý pátek máme tréninky a o víkendech mistráky.“Týmy Jiskry Mšeno-Jablonec si v podzimní části soutěží vedly velmi dobře. V okresní soutěži III. třídy skončili Mšenští na prvním místě tabulky s 27 body. Vstřelili 56 gólů a 23 inkasovali. Prohru zaznamenali pouze v utkání proti Kořenovu a Nové Vsi. C mužstvo přezimuje na špici tabulky, dva body před Novou Vsí. Výsledky některých zápasů odpovídaly spíše hokejovým, ve většině dali soupeřům víc jak pět gólů. Radčicím nastříleli ve třech utkáních dokonce třiadvacet branek.A jak to, že to mšenskému céčku na podzim tak šlo?„Prostě se nám dařilo, máme dobrou partu, pořád vyhráváme. Prostě chodíme si zahrát fotbal,“ okomentoval podzimní úspěch s úsměvem gólman Braniš.Fotbalem si zpestřuje volné chvíle, jak jen mu to jeho zaměstnání dovolí. A jestli hraje také na jiném postu? „Ne, jen chytám, na jiný post už bych nemohl. To už teď nezměním, ale mně je nejlíp v brance,“ zdůraznil gólman.Na fotbalovou kariéru vzpomíná rád. S týmem FK Jablonec vybojoval postup do první ligy. „Z celkového počtu zápasů, ve kterých jsme o postup bojovali, jsem v osmnácti stál v brance.“ Když ukončil kariéru v Jablonci, hrál za tým Turnova a později nastupoval za mužstvo Českého Brodu. Hodně zkušeností si do fotbalu přinesl také ze svého patnáctiletého působení v Německu.

FOTBALOVĚ BYLI LEPŠÍ

„Hrál jsem podle žebříčku německých soutěží v poslední neprofesionální. Úroveň byla výborná. V té době tam působili i někteří hráči z Liberce, například Pavel Čapek, Libor Janáček, prostě kvalitní hráči. Ti němečtí hráči na tom fotbalově až tak dobře nebyli, ale co se týká disciplíny a organizace akcí, tak to bylo výborný. Příjemné také bylo, že na fotbaly tam chodilo hodně fanoušků,“ uvedl k zahraničnímu působení Miroslav Braniš. Co říká brankářská legenda současnému jabloneckému ligovému fotbalu? „Jablonečtí si vedli celkem dobře, hlavně v pohárech. Ale liga, tam to nebylo nic moc. Věřil jsem, že se jim podaří setrvat i v té Konferenční lize, bohužel.“Jak by neúspěch ligového mužstva řešil on? Třeba změnou trenéra?„Trenér Rada je odborník na slovo vzatý, tak změnou bych to já neřešil. Jestli je potřeba změna, to ať řeší vedení klubu. Nemyslím si ale, že všechno vyřeší výměna trenéra.“Postavit se do branky, to vyžaduje taky nějakou fyzičku. Jak na sobě zkušený gólman pracuje?„Pořád se hýbu, chodím do fitka, trénuju, dokud to jde. Snažím se protahovat, prostě se o sebe starám,“ prozradil svůj recept na vitalitu a chuť ještě mnohokrát do brankářské svatyně nastoupit.