A před úvodním hvizdem hlásil moderátor opravdu zvučná jména: v dresu Jablonce nastoupili Špit, Zábojník, Loučka, Vágner, Fukal, Hušek, Jindříšek, Čížek, Laštovka, Michálek, Šenkeřík a Piták.Ale ani domácí se nenechali zahanbit a proti soupeře vyrukovala pořádně silná sestava: Pivrnec, Kubín, Jiskra, Toman, Mastník, Nemyrovskyy, Mrklas Luboš a Honza, Sobotík, Matějček, Zonyga, Vrabec, Krejčík, Bém, Henrich, Záveský, Votoček.

A právě kvůli tomuto zápasu dorazili na Pěnčín fanoušci, bývalí hráči, kamarádi. A v podání dvou kvalitních týmů viděli i kvalitní fotbal. Akce se vydařila. A určitě nebyla poslední.Prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad: „Hlavním organizátorem dnešní akce byla obec. Všechny místní spolky dostaly možnost se na Pěnčínských slavnostech prezentovat. Chceme z toho udělat tradici. Už v loňském roce jsme připravili fotbalové utkání proti Spartě. Tentokrát jsme dali dohromady výběr bývalých výborných jabloneckých hráčů. A myslím, že se to návštěvníkům líbilo a že se exhibice i slavnosti povedly. V příštím roce v tom chceme pokračovat. O rok posunout bychom to museli jen z jednoho důvodu. Máme přislíbenou dotaci. A kdybychom ji dostali, tak ještě letos na podzim začneme s budováním víceúčelového hřiště v horní části areálu a také nových fotbalových kabin. V plánu je i renovace současného hřiště,“ nastínil plány prezident klubu Strnad a dodal: „Ukážeme lidem, že umíme dělat kvalitní akce. Vstup byl zdarma a to už se stalo na Pěnčíně skoro tradicí,“ řekl s úsměvem a ještě zdůraznil: „Dotace není určená jen pro klub. Prioritně je to pro místní základní školu, pak teprve pro fotbalový oddíl.“Prestižní zápas pískal zkušený sudí: Jiří Albl. „Takové zápasy se pískají nádherně. Jsou to všechno fotbalisté, kteří chtějí hrát fotbal. Nikdo nechce nikoho zranit. Hráli slušně, v pohodě, nemusel jsem ani vytahovat žádnou žlutou kartu. Byl to fotbal, jak má být, hráli samí slušňáci.“

A přesto, že domácí mužstvo prohrálo 3:5, z atmosféry bylo cítit, že tentokrát vůbec nešlo o góly a body. Na Pěnčíně se sešla také stará a nová garda fanoušků, kamarádů fotbalu i bývalých spoluhráčů. A pro ně to byla ta nejlepší příležitost posedět a popovídat si, jaký fotbal byl a jaký je dnes. Králem střelců se stal Tomáš Čížek, asistent trenéra FK Jablonec. Ten v loňské sezóně za barvy Pěnčína nastupoval. Tentokrát oblékl dres jabloneckých hvězd a svoje fotbalové kvality opět potvrdil. Předvedl parádní hattrick a o „pár“ let mladší hráči měli co dělat, aby mu na hřišti stačili. Prostě „pan fotbalista“, znělo mezi diváky. „Kolik ho ten hattrick asi bude stát?“