Starší pánové se utkali ve Vánočním turnaji. Z osmi týmů byla nejlepší Zásada

Odpočinout si od předvánočního shonu, zahrát si fotbal a také se pobavit a setkat se s kamarády, to byl cíl tradičního Vánočního turnaje dalo by se říct „starších pánů", který měl v Železném Brodě na svědomí opět organizátor Jaroslav Kletečka. Kdo by se ale domníval, že se jednalo o pouhé „sranda mače“, ten by se pořádně mýlil.

turnaj v Brodě 16.12. | Video: Josef Březina

Bez ohledu na věk bojovali v předvánočním turnaji účastníci o každý balón a každý gól. Na palubovce sportovní haly se odehrávaly opravdové souboje, ve kterých se neztratili ani domácí starší žáci, kteří tak výrazně kazili věkový průměr ostatních borců. Ovšem od nich zase sbírali fotbalové zkušenosti, finty, kličky a návyky. V Brodě se na několika turnajích opět střetli mládežníci. Domácí si vedli dobře Všem šlo jak o vítězství, tak i o setkání s bývalými spoluhráči i soupeři, přáteli, fanoušky fotbalu. A tak se potřebný pitný režim nedoplňoval energetickými drinky, ale poctivým mokem s pořádnou pěnou …. A komu vyhládlo, klubová restaurace nezklamala, ostatně jako vždycky. Akce se prostě zase vydařila a účastníci odcházeli na konci unavení a spokojení se slibem, že na příštím turnaji nebudou určitě chybět. A turnajů v prosinci je v Železném Brodě hned několik. Všechny mají své příznivce a po celý měsíc má tak fotbal v Brodě i v zimním období zelenou. "Turnaje se zúčastnilo osm týmů. Hrálo se systémem každý s každým po dvanácti minutách. Po odehrání této části se ve finále střetly první tým s druhým Bombshell - Zásada a o třetí místo třetí tým se čtvrtým Vláček Turnováček - KX Team. Finálový zápas začal rychlým vedením 2:0 pro tým Bombshell. Trochu lehkovážný přístup se ale tomuto týmu nevyplatil a Zásada deset vteřin před koncem vyrovnala. O vítězství ve Vánočním turnaji tak rozhodly penalty, které lépe zvládla Zásada. Ani třetí místo nezískal lépe umístěný tým v základní části a KX Team překvapivě porazil Vláček Turnováček 2:0," popsal průběh a finálové boje Jaroslav Kletečka. Další pořadí: 5. místo Železný Brod

6. místo Da Giorgio

7. místo Olimpic Turnov

8. místo Baby Brod

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu