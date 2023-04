"Trénujeme na umělé trávě v Jablonci. Máme nové posily, jednu z Jablonce a ještě o někom jednáme. Někdo z nich už u nás hrál a vrací se k nám zpátky. Budeme se snažit v jarní části soutěže předvést co nejlepší výkony. Pokračujeme dál s našimi zahraničními hráči z Ukrajiny. Ambice jsou jasné. Poslední kola se nám na podzim povedla, takže jsme se odsunuli dál od sestupových míst. Nejsme už na chvostě tabulky a to je hlavní. A chceme hrát její střed, aby byla spokojenost u hráčů i fanoušků. Začínáme na Malé Skále, je to náš první jarní těžký soupeř. My máme náš trávník už teď kvalitně připravený. Stará se o něj a vlastně o všechno, o celý areál, o jeho údržbu Láďa Halama. Všechno funguje. Vkládáme do něj všechny síly, je to i náš mladý, perspektivní hráč."

Ladislav Halama:

"Někdo přišel, někdo odešel. Máme nového gólmana. Jsme na sezónu připravení. Snad budeme lepší. Velké ambice nemáme, chceme odehrát každé utkání důstojně, ne dostávat devět, deset gólů. Poslední podzimní utkání jsme odehráli slušně."