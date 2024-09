Dne 16 září se dožívá Jiří Najman 80 let. Je jedním ze zakladatelů pěnčínského fotbalu. A nejen to. Drží i jíné prvenství. Je střelcem první branky Pěnčína na domácím hřišti. Hráči A i B mužstva, funkcionáři a fanoušci mu přejí do dalších let pevné zdraví, hodně pohody, všechno nejlepší a hlavně pevné nervy při zápasech pěnčínských týmů.