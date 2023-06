Ve 24. ročníku Mc Donald's Cupu, v republikovém finále skupiny 1. - 3. tříd, vybojovali historický úspěch pro svoji školu žáci jablonecké ZŠ Mozartova. Nejprve získali první místo ve skupině a zajistili si postup do čtvrtfinále. V něm porazili soupeře z Uherského Hradiště 3:2. A pomalu se blížili do finále. Dostanou se tam?

stříbrní fotbalisté ZŠ Mozartova Jablonec | Foto: archiv JK

Semifinále rozhodli ve svůj prospěch výsledkem 3:1 v duelu se ZŠ Plzeň. A na řadu přišlo finále proti pražskému týmu Kbely. Po náročném zápase sice podlehli lepšímu soupeři 2:4, ale za své výkony a výsledky se vůbec nemusí stydět. Stali se tak druhým nejlepším týmem ve své kategorii v celé České republice. Je to historicky největší úspěch jabloneckých účastníků Mc Donald’s Cupu.

Dva dny plné fotbalu strávili se svým úspěšným týmem i trenéři Jan Kozderka a Dominik Šonský: „Jeli jsme na finále s tím, že se chceme probojovat do skupiny o první až čtvrté místo. Turnaj se konal na hlavním stadionu Slovácka. Přišlo skoro tisíc fanoušků a ti vytvořili výbornou atmosféru. První den byli naši kluci trochu nervózní, ale pak z nich už nervozita opadla. Finále proti ZŠ Kbely pro nás začalo dobře, vedli jsme 1:0, soupeř srovnal a tato situace se ještě opakovala jednou. Pak mu ale vyšla jedna střela z dálky a pět minut před koncem se dostaly Kbely do vedení 3:2. Nakoplo je to a my jsme víc znervózněli. Byli jsme lepší v první půlce, soupeř ve druhé. Dal víc branek a nám se už nepovedlo na to reagovat.“

Hned po finále sice měli Jablonečtí pláč na krajíčku a litovali, že jim absolutní výhra unikla jen o vlásek, ale pak už se z druhého místa náležitě radovali.

„Soupeř postupně prokázal lepší kvalitu a v něčem si to asi zasloužil víc než my. Kluci vybojovali krásný stříbrný pohár, medaili a drobné dárky. Fotbalový víkend byl pro ně velkým zážitkem, doufám, že si ho užili. A taky si vychutnali hrací plochu hlavního stadionu,“ uzavřel trenér.