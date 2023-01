Jak dlouho se věnujete fotbalové mládeži v Turnově?

Trénování se věnuji přes patnáct let, prošel jsem mládeží v Desné, Sedmihorkách a poslední rok a půl působím v Turnově.

Jste šéftrenér mládeže, také k tomu ještě trénujete?

Mojí hlavní náplní práce v Turnově je organizace tréninkového procesu, vzdělávání trenérů. A se svými kolegy se věnuji aktivně Fotbalové školičce, ve spolupráci se Žlutou Ponorkou. A také se věnuji fotbalovému kroužku při základní škole Skálova v Turnově.

Jakou věkovou kategorii trénujete?

Jeden den v týdnu. Mou hlavní prací je Grassroots trenér mládeže, kde se starám o trenéry a oddíly ve svěřeném okrese Semily. Na víc mi již nezbývá čas.

Jakou máte kolem sebe partu dětí?

Musím říct, že si to moc užívám a práce s dětmi je pro mě naplňující. Vidět radost a spokojenost v jejich očích je pro mne největší odměnou.

Platí i u nich, že po covidové pauze děti zlenivěly?

Úplně si to nemyslím. Největší vliv na děti mají jejich rodiče. A svádět na děti to, že nejsou tolik aktivní, jak bychom chtěli, je pouze omluva jejich nečinnosti. Každý měl a má možnost vyhledávat různé sportovní aktivity. A čekat na to, že to za ně udělá škola nebo kroužek, to je málo.

Jakou soutěž nebo jaké turnaje s dětmi absolvujete?

V rámci okresního trenéra se věnuji organizaci turnajů pro ty nejmenší 3+0, a také ještě turnajů okresních a krajských výběrů.

Může trenér poznat, zda je dítě opravdový talent?

To, že má dítě talent, ještě nemusí znamenat úspěšnou sportovní kariéru. Výchova dětí je dlouhodobý proces a vůle a píle někdy předčí samotný talent. V tomto jsem velmi opatrný i když vidím, že některé děti jsou pohybově nadané.

Někdy trenér supluje rodiče. Mají ve vás děti kamaráda kterému se rády svěří?

Věřím, že ano, mám dobrý vztah s dětmi a chci být s nimi víc kamarád. Vytvoření emoční vazby mezi trenérem a hráčem je velmi důležité. Někteří rodiče jsou více aktivnější a zajímá je vše, co se děje kolem jejich dětí. Někteří to tak nemají. Prostě to tak je, a na nás trenérech je působit pozitivně na všechny rodiče.

Jaké jsou dnešní děti, mají vztah ke sportu a k pohybu?

Vše začíná již v předškolním věku, jak se nám podaří vytvořit vztah ke sportu, jako takovému. A je úplně jedno, jestli si půjdou zakopat na plácek, nebo budou jednou hrát na vrcholové úrovni. Jsme v tom všichni, jak rodiče, škola, tak trenéři. A svádět to jeden na druhého, to není úplně fér.

Máte v klubu hodně mládežníků, chlapců i děvčat?

Daří se nám naplňovat všechny kategorie a těšíme se z každého, kdo má zájem trénovat u nás v klubu.

A máte k nim také dostatek trenérů?

Těch je všude málo. Daří se nám pracovat i na trenérské základně. A především i díky mladým trenérům, kteří jsou odchovanci klubu, aktivně zapojujeme do výchovného. Za to jim velký dík.

Jací jsou rodiče, když se přijdou podívat, co jejich ratolest na hřišti předvádí?

Fandí, radí nebo nadávají, když se nedaří?S rodiči máme pravidelné schůzky, kde je seznamujeme s naší koncepcí výchovy a musím je pochválit za přístup a spolupráci. Tím, jak se chováme všichni na utkáních, se podílíme zároveň na vytváření kultury společnosti a nastavujeme morální hranice. Pokud se budeme chovat s respektem k ostatním, dáváme příklad dětem, jak se mají chovat ke svému okolí.

Co čeká malé turnovské fotbalisty v jarní sezóně?

Čeká nás nesčetně hodin utkání a tréninkových jednotek, které budou přinášet smutek i radost ve tvářích našich svěřenců. Chtěli bychom, aby se děti fotbalem především bavily a ten se stal jejich celoživotní vášní.

Práce s mladými sportovci, je velmi záslužná…

Chtěl bych poděkovat všem trenérům, kteří se starají ve svém volném čase o mladé fotbalisty. Velmi si jejich práce vážím.