Za domácí trenér Zdeněk Mařík: „První poločas nám nic nevycházelo, nebyli jsme schopní si nahrát, žádná přihrávka. Nešlo nám to. Ještě ve druhém poločase mohl jít soupeř do vedení, ale nevyužil penaltu, náš gólman ji chytl. Do šaten se šlo za bezbrankového stavu. Do druhé půli jsme šli s tím, že se musíme zlepšit. Hráli jsme, co jsme si řekli, dali jsme góly, vyhráli jsme zaslouženě, soupeř neměl, kromě té penalty, žádnou šanci. Teď se těšíme na Zásadu, hraje se o první místo. Z obou stran to bude fotbalové, když vyjde počasí, mohli by přijít lidi.“

SK Zásada – SK Jenišovice 5:2 (1:1)

Kapitán domácích Petr Fišer: „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Dali jsme ve druhé minutě gól a tím si asi někteří mysleli, že je vyhráno. Ale opak byl pravdou. Přestali jsme hrát, soupeř začal být aktivní a vyrovnal. Trochu jsme znervózněli. Ve druhém poločase jsme udělali dvě výměny, trochu jsme to proházeli a vyšlo nám to, dali jsme na tři jedna a to už o utkání rozhodlo. Dohráli jsme zápas v klidu, přidali ještě další dva góly. Jenišovice daly ještě jeden, ale na víc už se nezmohly. Zatím jsme neporažení a připravujeme se na středu, na utkání proti Železnému Brodu, to budeme hrát o první místo.“

Kouč hostů Leoš Bernat: „Jak jsem předpovídal minulý týden, proti Zásadě jsme se nesešli. Chybělo nám osm lidí, pak jsme dali nějaké dohromady, jeli jsme v jedenácti. Bylo to znát. Mohli jsme vést tři jedna, ale pak nám dali dva rychlé góly a bylo rozhodnuto, už jsme to nezvládli. Jeden náš hráč hrál i se zraněním. Čeká nás ve středu Držkov, uvidíme, kolik nás bude. Kluci pracují mimo, v týdnu se nevracejí.“

Kanonýr z Plavů občas platí za pozdní příchody. A přidá do kasy ještě za 4 góly

TJ Nová Ves – Jiskra Mšeno 3:4 (0:2)

„Mohla to být aspoň remíza, ale v sedmdesáté minutě jsme nevyužili velkou šanci,“ řekl trenér domácích Miroslav Kohout a pokračoval: „Na to, že jsme prohrávali čtyři jedna do toho pak kluci ještě dali všechno, ale nestačilo to. Tentokrát jsme neměli štěstí, tak snad příště. Musím ale hráče za výkon pochválit. My máme šance, ale nedáváme góly. Ve středu hrajeme proti Kovo, to bude zajímavý zápas.“David Ryšavý, trenér vítězných hostů: „Zápas jsme zvládli, měli jsme tři na střídání, dost šancí. Domácí pak srovnali na tři tři, výsledek pak už udrželi. Nám se o víkendu vydařily oba zápasy, jak áčka tak béčka. Příště hraje B tým doma proti Smržovce.“

Jiskra Josefův Důl - Sokol Plavy 1:5 (0:1)

Vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa konstatoval, že je na čase, aby se v josefodolským fotbalistům už začalo blýskat na lepší časy. "Poločas byl vyrovnaný, šance na obou stranách. Plavy, do čeho koply, to jim tam spadlo, u nás to bylo naopak. Bylo to zasloužené vítězství Plavů. Ve středu hrajeme doma s Kokonínem. Už by bylo na čase, abychom se zlepšili, ale zatím se nám to nedaří."

Za vítězné hosty kapitán Jan Kouřil: "Vítězství se úplně jednoduše nerodilo. Zápas byl nejprve vyrovnaný, začátek druhéh poločasu jsme zaspali. Soupeř vyrovnal, měl další šance, jít i do vedení, ale náš gólman je vychytal. Za stavu 1:1 se to lámalo A pak jsme už převzali otěže do svých rukou, domácí po třetím gólu odpadli a pak už bylo rozhodnuto. Ale za první poločas si nezasloužili prohrát, tak špatně nehráli. Hrál se bojovný fotbal na obě strany, oba gólmani čarovali. My jsme měli dobré mužstvo, proto jsme vyhráli. Teď jedeme na Malou Skálu, ale polovina kluků jde do práce a máme už teď hodně omluvených. Snad nám pomůže někdo z áčka, ti nehrajou."

FK Lučany - SK Malá Skála 1:2 (1:0)

Předseda FK Lučany Oldřich Churý: "Naše béčko sice prohrálo, ale byli jsme lepším týmem a porážku jsme si nezasloužili. Kdybychom v prvním poločase využili několik našich šancí, mohli jsme vést 3:0. Nedali jsme, zase nás potrápila koncovka. Zápas měl končit minimálně remízou, ale výhru bychom si zasloužili. Ale takový už je fotbal."

Petr Volek za hosty: "Domácí vyhráli první poločas, dostali jsme gól z penalty. Ve druhé půlce jsme z penalty my vyrovnali. Potom jsme zatlačili a náš Lukáš Kopecký dal rozhodující gól. A pak už jsme si to pohlídali. Ve středu máme doma Plavy B. Doma jsme ještě nevyhráli, už by to chtělo. Hrajeme teď doma dvakrát, tak už by o něco chtělo."

Hodkovice B - Držkov B 2:2 (1:0)