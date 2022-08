V jakém zápase jste vstřelil důležitý gól?

Bylo to utkání v nižší lize dorostu U17. Hráli jsme proti Bohemians Praha. Jsme tým U16, ale hrajeme jako B tým U17. Prohrávali jsme 1:0, byl to vyrovnávací gól, měl jsem z něho radost. Ale pak jsme zase jeden gól inkasovali. Nebyl to zápas nejhorší ani nejlepší. Mohli jsme uhrát lepší výsledek, třeba remízu nebo i výhru. Prohráli jsme sice 3:1, ale soupeř lepší nebyl. Byl to druhý zápas sezóny. O víkendu hrajeme doma s Čáslaví.

Jaký to byl gól?

Spoluhráč střílel, gólman míč vyrazil a já dorážel do prázdné brány.

Jste útočník? Góly se od vás čekají?

Ano.

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Je mi patnáct a už hraju fotbal devět let. Hrál jsem už jako malý, pak jsem přešel na florbal a ten jsem hrál dva roky. Ale vrátil jsem se zase k fotbalu. Takže ho hraju asi tak od sedmi let. Florbal jsem začal hrát proto, že ho hrál můj táta a byl v něm dobrý. Bavil mě taky, ale, když jsem pak viděl jako malý kluk fotbal, tak se mi líbil víc.

Kolik času vám fotbal zabírá?

Teď máme nové trenéry Josefa Mičku a Josefa Justa, tak trénujeme víc. O prázdninách máme tréninky čtyři a o víkendu zápas. Často trénujeme i dvoufázově.

Máte čas i na jiného koníčka?

Ano, trénujeme většinou ráno. Ale tréninky bývají někdy tak náročné, že se mi už ani nic jiného kolikrát dělat nechce a odpočívám.

Co máte a nemáte v tréninku rád?

Nemusím náročné běhací tréninky. Ale nevadí mi, že do toho jdu a jdu do toho rád, protože vím, že mi to něco dá a že má smysl, jak trénujeme, i když je to náročné. Rád mám střelbu a všechno, abychom se zlepšili.

Jaký je váš fotbalový sen a cíl?

Jako asi každý bych si chtěl zahrát Premier League a nebo ve Španělsku. Je to velký a náročný cíl, ale jsem rozhodnutý a pokusím se o co nejvíc. Bral bych i nabídku z jabloneckého A týmu, to by byl pro mne velký krok dopředu. Na zápasy áčka, když můžu, tak chodím vždycky.

Jak tipujete další domácí zápas A týmu se Spartou?

Myslím, že to bude vyrovnané utkání. Tipuju 2:2.

Jaký máte fotbalový vzor?

Cristiana Ronalda, líbí se mi, jak makal a maká, jak se z nuly dostal nahoru, jak dává góly a jaký je výborný útočník.