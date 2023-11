za Mšeno trenér David Ryšavý:

„Bylo nás hodně. Áčko nehrálo, takže si chtěli kluci taky zahrát. Dal jsem ale přednost starším chlapům, nesahal jsem do sestavy. Smržovka má důrazné mladé kluky. Nebylo to jednoduché. Šance jsme si ale vytvořili a proměnili jsme některé. V naší bráně nás zase podržel Míra Braniš. Ubojovali jsme to. Některé zákroky Smržovky byly na hraně červené karty. Hosté byli vyhecovaní. Ale vyhráli jsme a stali jsme se mistrem podzimu. Nemáme za úkol soutěž vyhrát, o to víc nás těší první místo v tabulce. A také to, že si za béčko jdou rádi zahrát i kluci z áčka a nestydí se za to. Jdeme zápas od zápasu, každý hraje, na co má. A na podzim se nám dařilo se. Už jsme si udělali závěrečné posezení, i když áčko ještě o víkendu hraje.“

za Smržovku Lukáš Červenka:

„Prohráli jsme. Bylo to z obou stran útočné utkání. A kdyby skončilo deset – deset, tak se nikdo nemůže divit. Šancí si obě mužstva vytvořila hodně. Mšeno bylo ale lepší, tak vyhrálo.“

Béčko Mšena je dál bez porážky. Lučany v koncovce hořely. A Hodkovice nepřijely

Josefův Důl – Nová Ves 11:0 (4:0)

„Kluci si hezky zahráli, všichni se vystřídali. Byl to poslední, rozlučkový zápas. V tabulce jsme druzí. Po dlouhé době jsme měli lepší podzim než v předcházejících letech,“ zhodnotil poslední utkání sezóny vedoucí týmu Zdeněk Miksa.

Kokonín – Kovo 2:1 (1:0)

„V posledním zápase podzimu jsme chtěli proti těžkému soupeři FK KOVO bodovat a potvrdit tak vítězství proti Nové Vsi z minulého kola. Hrálo se na těžkém terénu, ale do utkání jsme nastoupili téměř v kompletní sestavě. Od úvodního hvizdu jsme byli aktivní, podařilo se nám jít do vedení už ve 12. minutě a i poté jsme měli několik možností ke skórování. Do druhé půle jsme nastoupili ve stejném složení a hostům se po pěkné akci podařilo v 68. minutě vyrovnat na 1:1. V 90. minutě utkání, kdy se již hráči smiřovali s remízou, napřáhl z poloviny hřiště Peškar a překvapil gólmana hostí nechytatelnou střelou,“ okomentoval duel s týmem KOVO za Kokonín František Maixner.

Hodkovice B – Malá Skála 1:1 (0:1)



Jenišovice – Lučany B ODLOŽENO na 6.4. 2024

Plavy B – Držkov B ODLOŽENO na 6.4. 2024