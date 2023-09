za domácí trenér František Pokorný:

„Soupeř přijel bez hráčů A týmu, na naše dorostence a jednu posilu z áčku vůbec nestačil. Ale pochvalu si zaslouží náš gólman Pavel Martin, když ve druhé minutě opravdu tisíciprocentní šanci soupeři bravurně zlikvidoval, předvedl famózní zákrok. Toho jsem trénoval tři roky v Hejnicích. Pak už bylo na hřišti jen jedno mužstvo, hrálo se na jednu bránu. Výsledek mohl být možná i 15:O. Další parádní šanci předvedl náš hráč, když úplně sám běžel na bránu soupeře. Ale zezadu ho sestřelil jen hráč z Plavů. Ten měl jít ven. Ovšem rozhodčí to neřešil. To byla škoda, fanoušci, kterých bylo možná přes padesát, to všichni viděli a nechápali. Z našich se zaskvěli Michal Kovář, ten dal pět gólů a sedmapadesátiletý stoper, bývalý ligový hráč Slovanu Liberec Zbyněk Rampáček vstřelil dva góly. Ostatní góly dali dorostenci. Mrzí mě proto dvojnásob, že jako trenér jsme u béčka skončil. A to ze stejného důvodu, jako můj předchůdce Roman Zitko, kvůli neshodám s předsedou klubu. Ten trénuje dorost, který, samozřejmě, jak řekl, chtěl pozorovat a vidět, jak si vedou někteří v béčku. Ale diktovat mi sestavu a dávat do ní hráče, který půl roku netrénoval, to ne. Jak k tomu přijdou ti ostatní? Proto jsem další spolupráci s ním odmítl.“

za Plavy B kapitán Jan Kouřil:

„Krylo se áčko s béčkem a máme hodně zraněných, tak to pro nás bylo špatné. Nastoupili hráči, kteří už jsou ve fotbalovém důchodu. Jeden nehrál deset let a gólman totéž. A navíc se nám nedařilo, soupeř měl rychlé kluky. Věděli jsme, že tam nejedeme pro body, ale takhle vysoko jsme prohrát nechtěli. To ještě hodně jejich šancí náš gólman vychytal, mohlo to skončit i hůř. Ale nechtěli jsme utkání posouvat a měnit termín, že tam nevyhrajeme, s tím jsme počítali. Kdo měl ruce, nohy, tak šel tentokrát hrát. V příštím utkání už nám snad zase pomůže áčko, určitě budeme mít lepší tým.“

Mšeno B – Jenišovice 0:4 (0:0)



za domácí trenér David Ryšavý:

„Je to naše první prohra. Ale soupeř se sešel v plné sestavě a byl dobrý, mladší, běhavější, rychlejší. Jejich kluci na stranách nám dělali problémy. Jen rozhodčí to trochu nezvládl, měl dát jasnou červenou jejich hráči a potrestat některé strkanice z jejich strany, úder rukou našemu hráči. Na to se ale nevymlouváme, soupeř byl lepší. Nic se neděje, hrajeme dál, v neděli v Plavech, tak uvidíme, chceme si body přivézt.“

za Jenišovice trenér Leoš Bernat:

„První poločas byl docela vyrovnaný, my jsme měli asi dvě šance, oni jednu, ale nikdo je nevyužil. Ve druhé půli už přestali běhat, byl to starší mančaft, přehrávali jsme je. Teď máme doma Novou Ves.“



Smržovka B – Držkov B 1:5 (0:2)

za hosty Evžen Dvořák:

„Několikrát byl zbytečný faul na našeho hráče, to je na Smržovce časté. O poločase jsme vedli, domácí bylo slyšet, jak se v kabině hádají. My jsme si přišli zahrát fotbal v klidu, proto, že ho máme rádi a ne někoho zranit. Domácí jsou možná trochu přemotivovaní. A jejich fanoušky je taky pořádně slyšet. Ale utkání se jinak odehrálo v klidu. Byli jsme tentokrát lepší.“



Josefův Důl – Kokonín 5:0 (4:0)

za vítězný tým vedoucí Zdeněk Miksa:

„Dobře jsme se sešli. Zápas byl rozhodnutý už po prvním poločase. Ve druhém se jen dohrávalo, nechtěli jsme dostat gól, soupeř se ale k ničemu nedostal. A naši kluci ještě jeden naopak přidali. Vítězství je zasloužené, zavládla u nás pohoda. Příště jedeme do Rádla. Budeme mít trochu problém, abychom se dali dohromady. Máme nějaké omluvenky.“

Malá Skála – Kovo 2:3 (0:2)

za domácí trenér Petr Volek:

„Prvních deset minut jsme měli převahu. Nedali jsme dvě vyložené šance do prázdné brány, jako vždycky. Pak nám dali tři góly, ale s naší tečí, takže vlastní, které nám spadly do brány. Pak sudí soupeři jednoho hráče vyloučil za dvě žluté karty za dva strašné zákroky. Když hráli v deseti, tak jsme přitlačili, dali na 3:2, ale už jsme to do konce nestihli. Bylo málo času. Kdybychom dali ty naše dvě první šance, tak by to byl jiný zápas a jiný výsledek. V neděli jedeme do Držkova, to bude těžké utkání.“



Nová Ves – Lučany B 2:11 (1:2)

za hosty předseda FK Oldřich Churý:

„Byli jsme jasně lepší v celém utkání. Sešla se nám kvalitní, silná sestava. Od prvních minut bylo vidět, že jsme lepší. Už dělám fotbal v Lučanech pětačtyřicet roků, několik takových našich vysokých výsledků pamatuju. Ale v neděli hrajeme malé derby B týmů proti Smržovce. Uvidíme, jak se sejdeme, na tom vždycky hodně záleží u A i B týmu.“



Příští kolo:

Sobota 30. září

10,15 hod. Kovo – Josefův Důl

16 hod. Kokonín - Hodkovice

Neděle 1. října:

14 hod. Lučany B – Smržovka B

16 hod. Držkov B – Malá Skála, Jenišovice – Nová Ves, Plavy B – Mšeno B