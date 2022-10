Za hosty trenér Zdeněk Mařík: „Výsledek odpovídá hře. Neměli jsme žádné posily z áčka, protože hrálo až po nás. V šesté minutě jsme už dali na 1:0, pak Kovo začalo hrát a docela nás deset minut tlačilo. Změnili jsme rozestavění. Přidali jsme další góly a už to bylo v naší režii. Jediný gól jsme dostali z penalty po chybě našeho hráče. Na hřišti jsme ale dominovali, byli jsme fotbalovější. Kovo se spíš víc hádalo, než hrálo. Výsledek je zasloužený. A pochvalu zaslouží hlavně náš šestnáctiletý hráč Patrik Rada, který dal první tři góly za s sebou, a to v 6., 22. a 26. minutě. Předvedl pěkný výkon, ale i všichni ostatní hráli dobře. Příští týden hrajeme doma s Malou Skálou, to bude derby, protože se skoro všichni známe. Tak to bývá vždycky tak trochu vyhrocený zápas, plný emocí.“

Jenišovice – J. Důl 3 : 1 (2:0)

Za domácí trenér Leoš Bernat: „Na těžkém terénu jsme byli lepší, vyhráli jsme zaslouženě, výsledek mohl být třeba až 8:3. Hodně šancí jsme ale nedali. Soupeř nás nepřekvapil, dařilo se nám. Tři góly za nás zase dal Vavřich, mohl ještě i další přidat. Příště jedeme do Hodkovic. To je derby, vezmeme ty nejlepší hráče, co máme a porazíme je.“Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Bylo to zasloužené vítězství domácích, byli lepší na šance a taky je proměňovali. Nás trochu podržel gólman. Terén byl hratelný, nejprve to domácí chtěli přesunout, ale bylo to zbytečné. Rozhodčí byl rozumný, utkání se odehrálo v klidu. Už by to nebylo kam překládat, v týdnu se dohromady nedáme. Hraje se dál, dál bude chtít sbírat body.“

Mšeno B – Kokonín 1:2 (0:0)

Za domácí trenér David Ryšavý: „My jsme tlačili, soupeř hrál na vyšší brejky. Gól jsme dostali v 90. minutě. Kokonínu vzadu pomohl Milan Fukal, zkušený hráč, který dával dobré balóny. Zápas to byl dobrý, pro nás sice bez bodů, škoda, že jsme prohráli. Ale jedeme dál. Další zápas hraje teď naše béčko v Josefově Dole.“

Za hosty František Maixner: "První poločas by herně vyrovnaný , do šaten se šlo za bezbrankového stavu. V úvodu 2.poločasu se hostům podařilo jít do vedení, postupem času se ale domácí stále více začínali mít herní převahu ale skórovat se jim podařilo až v 82.minutě, v závěru zápasu se štěstí přeci jen otočilo k hostům, po pěkné kombinaci efektně zakončil Pavel Mrklas vzhledem k výsledkům z posledních zápasů Kokonína lze toto vítězství považovat za překvapení kola."

Zásada – Lučany 5:0 (3:0)

Za domácí kapitán Petr Fišer: „Utkání bylo rozhodnuté po dvacáté minutě, kdy jsme vedli 3:0. Hrálo se na jednu bránu. Soupeř přišel hrát fotbal, to bylo do nich sympatické. Jen nebránili. Přijeli bez posil z áčka, protože na A tým teprve čekalo prestižní utkání proti soupeři z Bozkova. Museli to zvládnout s mladými kluky béčka. Chceme se dostat do B třídy, zatím se nám daří. Jdeme zápas od zápasu, někdy je to těžší, někdy lehčí. O víkendu nás čeká na Malé Skále Kokonín. V týdnu se na toto utkání budeme připravovat.“Za hosty předseda FK Oldřich Churý: „Prohráli jsme, ale hráli jsme bez posil. Zásada byla lepší, vyhrála zaslouženě. Několik dobrých momentů jsme měli, ale nedokázali jsme je využít. Naše priorita o tomto víkendu byl zápas A týmu proti Bozkovu. Udělali jsme pro výhru všechno. Proto ani hráči A týmu za béčko nenastoupili.“

Držkov – N. Ves 3:2 (2:1)

Hrající trenér Evžen Dvořák: „Musel jsem taky nastoupit, bylo nás málo. Soupeř úplně špatný nebyl, za výkon jsme si zasloužili tři body, které zůstaly v Držkově. Vyhráli jsme nad týmem ukrajinských hráčů, bylo to skoro mezinárodní utkání. Určitě špatně nehráli, ale nebyli tak fotbaloví.“Trenér Miroslav Kohout za hosty: „Domácí na nás nastoupili. V první minutě hned vedli a ve třinácté už to bylo 2:0. Do konce poločasu jsme snížili, pak jsme i vyrovnali, ale po vlastní chybě, když jsme přišli o balón, dali domácí na3:2 a my už jsme nestihli vyrovnat. Kluci hráli zodpovědně, měli jsme na to. Ale nebylo nám to nic platné, body jsme nepřivezli.“

Plavy B – Smržovka B 2:5 (0:2)

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Dneska nám to sedlo, bojovali jsme, dávali góly. Náš gólman „si skvěle postavil bránu“, štěstí a tyčky hrály s námi. Dali jsme pět gólů a vezeme domů tři body. Další úspěšný víkend pro Smržovku. Naši mladší žáci vítězně začali, béčko vítězně víkend zakončilo.“Kapitán domácích Jan Kouřil: „V první minutě jsme nedali penaltu, pak jsme měli šance, ale nevyužili jsme je. Soupeř naopak, do čeho kopl, to mu tam padlo My jsme si dali dva góly sami. Mysleli jsme, že to ještě otočíme, ale, když už to bylo 3:0 pro hosty, tak už se to s námi vezlo. Dneska to byl, jak se říká, pro nás zápas – blbec. Smržovce se dařilo všechno, nám nevyšlo vůbec nic. Měli jsme několik mladých kluků z áčka. Ale tentokrát na hřišti z našich nebyl nikdo, kdo by si zasloužil pochvalu. Hosté bojovali, vyhráli zaslouženě. A nám musel už někdo tu naši vítěznou šňůru přetrhnout. Příště jedeme do Držkova na derby, tak snad nám to vyjde.“