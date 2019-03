Do poslední minuty utkání svítil na ukazateli nerozhodný výsledek a oba týmy se snažily body urvat pro sebe. Hra přitvrdila a ne nadarmo se ozývalo ze střídaček i z laviček diváků, aby sudí už raději utkání ukončil. Ale ten i přes varování nastavoval.

Jenišovice – Pěnčín 2:2 (0:1)

Trenér Jenišovic Petr Randák i přes remízový výsledek spokojený s výkonem svého mužstva nebyl: „Nebyli jsme špatní, ale nemáme koncovku, jsme nedůrazní, slaboučký, ve standardních situacích jsme zranitelní, nedokážeme pohlídat ani jednu standardku. Pěnčín mohl potrestat dvakrát ze standardek, byly to dva rohy…úplně stejné, na přední tyči nikdo nebyl, prostě to nehrajeme, nikdo tam nechce…“

TRENÉR BYL ZKLAMANÝ

Kouč domácích potvrdil, že je z průběhu zápasu zklamaný. Problémy jsou v mnoha týmech různých soutěží. Hráči nemají tolik času na trénink, kolik by bylo pro kvalitní výkon potřeba. „Kluci jsou v práci, trénovat se to nedá. Sestavu jsme do jarní sezóny nedoplňovali. Soutěž hrajou kluci, kteří si postup vybojovali,“ dodal k aktuální situaci Petr Randák.

DO HLAV JIM NEVIDÍM

Zkonstatoval také, že Pěnčín byl kvalitní soupeř, který aktuálně sídlí na čtvrtém místě tabulky, Jenišovice na devátém. „Chceme hrát klidný střed. Dvě remízy nás pasují pod půlku tabulky. Budeme se s tím trápit. Ale takový je fotbal. Jsme nováčkové v soutěži. Buď to dokážeme nebo ne, jestli budou kluci chtít víc běhat a vůbec, komu se bude chtít a komu ne. To je na nich, do hlav jim nikdo nevidí. Pěnčín se také, jako nováček, zpočátku soutěže topil, pak se vytáhl.“

MĚLI JSME VYHRÁT

Kouč hostujícího týmu. Karel Vokál pár minut po závěrečném hvizdu zkonstatoval: „Měli jsme vyhrát. Začátek jsme si pohlídali, hráli jsme aktivně. Po rohovém kopu jsme proměnili gólovou šanci. Soupeř se nedostával do ničeho, protože jsme zezadu skvěle bránili. Chybí nám čtyři hráči, to mě mrzí, ta kvalita nám chyběla.“

PENALTA BYLA PŘÍSNÁ

Tým se, na rady svého trenéra, chtěl vyvarovat penaltám, ale to se jim nepodařilo. „Hned ve 48. minutě přišla velmi přísná penalta, protože si myslím, že gólman to měl v ruce a hráč přes něj přepadl. S tím ale nic neuděláme. Když to pískl, tak je pentle. Ale v našem týmu kvalita určitě je. Musíme se hlavně ale sejít.“

Pro Pěnčínské to byl na jaře v I. A třídě první zápas. „Hráli jsme zatím jen pohár, v Lomnici jsme vyhráli 4:1. Tréninky máme jednou týdně, jsem rád, že chodí i dvanáct kluků, což je na stávající podmínky super,“ řekl Vokál.Další utkání už čeká jeho mužstvo na domácím hřišti.

Branky: Vavřich, Hurt – Hlubuček, Paldus.

Jenišovice: Cejnar, Marek, Holeček, Kalousek, Fedorko, V. Hurt, Resl, D.Hurt, Hradecký, Vavřich, Randák, Vích, Žák, Poláček, Kočí.

Pěnčín: Pivrnec, P. Matějček, Heinrich, J.Matějček, Malý, Záveský, Pumrle, Paldus, Zapadlo, Hlubuček, I. Matějček, Ondre