Vnitřní sportoviště jsou nadále uzavřena vyjma těch pro profesionální sportce. A na venkovních sportovištích lze provozovat sportovní činnost ve dvojicích, kterých může být na sportovní ploše až šest, přičemž rozestupy mezi jednotlivými dvojicemi musí být minimálně 10 m.

Snad se už ale blýská na lepší časy. Další rozvolňování pro amatérský sport se chystá od 26. dubna. Epidemiologové ale stále považují velké rozestupy za důležité, protože sportovci při pohybu intenzivněji dýchají a nemají roušky, mohli by koronavirus šířit na delší vzdálenost.

Jak dnes organizovaně sportuje mládež v Jablonci?

Benjamin Vomáčka, ředitel Fotbalové akademie Jablonec:

„Už jsme začali trénovat 12. dubna a jedeme podle pokynů vládního nařízení, ve dvojicích a s požadovanými rozestupy. Některé prvky v rámci individuální činnosti jednotlivce se trénovat dají, ale příliš optimální to není. Po tom dlouhém přerušení jsme ale zatím rádi, že máme alespoň tuto možnost. Během lockdownu jsme pro mládež připravovali on line tréninky,“ potvrdil ředitel FA a dodal, že na dětech už bylo vidět,jak moc se na hřiště a na svoje kamarády těšily.



„První týden byla účast na velmi slušná. Situaci komplikuje to, že nemůžeme používat sprchy a kabiny na převlečení. Takže děti musejí přijet ve sportovním nebo se, když přeje počasí, převléknout venku. A pak si je zase rodiče hned odvážejí. Zájem je i tak veliký a za to jsme rádi,“ zdůraznil Vomáčka.

S úsměvem dodal: „Už jsem doufal několikrát a nevyšlo to. Ale musíme být stále pozitivní, co se nálady týče.“



Trenéři mají v tomto režimu více práce s přípravou tréninku. „Vážím si trenérů, že stále něco nového vymýšlejí. A věřím tomu, že už se opravdu blíží ten čas, kdy se amatérský sport rozvolní. Potřebovali bychom, aby na hřišti mohlo být alespoň dvacet dětí.“

Jaroslav Dítě, vedoucí mládeže TJ Jiskra Mšeno:

„Chodíme už trénovat od nejmladších až po dorostence. Dodržujeme veškerá pravidla. Nejraději by si už ale kluci zahráli pořádný fotbal.“ Ani v Jiskře Mšeno si na nezájem nemohli stěžovat. „Dali jsme informaci rodičům, kdy a jak začínáme a přišli skoro všichni. Asi i rodiče byli rádi, že děti můžou sportovat a být na hřišti.“



I tady musí děti přijet na trénink oblečené, protože kabiny a sprchy mohou používat jen profesionální týmy. „Rodiče si je hned po tréninku odvezou. A tak to mají i dospělí neprofesionálové, přijedou, zatrénují si a zase hned jedou.“ Jaroslav Dítě nejbližší týdny příliš optimisticky nevidí. „Myslím si, že to ponechají tak, jak to povolili od 12. dubna, žádné velké změny.



Velkou mládežnickou základnou se mohou pochlubit také ve Velkých Hamrech. Tam vidí v mládeži budoucnost a nabízí jí, za běžných okolností, opravdu výborné podmínky.

Pavel Erlebach, vedoucí žáků FK Velké Hamry:

„U nás také už začaly trénovat všechny věkové kategorie tak, jak se má. Dorazily úplně všechny děti, dokonce i ty, které před coronavirem chodily málo. Trenéři na ně byli také náležitě připravení. A protože nám přálo i počasí, nevadilo nikomu, že se nemůže převléknou v kabině. S dodržováním předpisů na hřišti je to sice trochu složité, ale samozřejmě že se jich držíme. Když se sejdou všichni, je náročné je rozdělit tak, aby se vešli. No a k tomu převlékání? Díky počasí jsme to zvládli. Ale kdyby pršelo, bylo by to náročné. Kluci se samozřejmě na hřišti přezouvají do kopaček. Vyžadujeme na nich, aby si je oblékli až před tréninkem. Jinak si ničí nohy a mívají problémy třeba s achilovkami. Všichni jsou tak naučení a dodržují to,“ popsal situaci na tréninku ve Velkých Hamrech vedoucí mládeže.



I hamrovští fotbalisté v mládežnických kategoriích by si nejraději už zahráli pořádný zápas nebo turnaj. „Teď pro ně zatím nemůžeme ještě nic organizovat. Ale snažíme se, aby všechna ta cvičení při tréninku byla zajímavá. Ovšem je pravda, že ani to je dlouho bavit asi nebude. Tak snad už to nebude trvat příliš dlouho,“dodal Pavel Erlebach.



Je mu jasné, že pár týdnů to budou muset v takto omezené formě ještě vydržet.

Motivací pro malé hamrovské fotbalisty je teď hlavně možnost, že už se konečně mohou vidět se svými spoluhráči a alespoň trochu si zatrénovat s míčem. „Na některých ale bylo vidět, že dlouho do balónu nekopali, protože se jim motal pod nohama. Ale to se určitě brzy spraví,“ dodal s úsměvem vedoucí žáků.



Ve Velkých Hamrech mládež začala trénovat na umělé trávě, aby hlavní hrací plochu ještě po zimě trochu šetřila. Ale brzy se dostanou i na trávu. „Udělali jsme rozpis, podle kterého každý mládežnický tým bude jeden trénink v týdnu na trávě mít. A během tohoto režimu půjde zase do údržby umělka,“ dodal funkcionář TJ Velké Hamry. Věří, že se situace snad už brzy vrátí do starých, běžných kolejí.

O soutěžích si ale myslí, že už se do léta už nerozjedou. „Nevěřím, že by nastalo takové rozvolnění, aby se daly hrát i zápasy. To už je asi odpískané. I když alespoň v rámci okresu by se možná hrát dalo. Ale jezdit třeba až do České Lípy, to už by bylo na organizaci při dodržení vládních nařízení, dost složité,“ zakončil Pavel Erlebach.