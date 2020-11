Jablonec n. N. – Mládežníci Fotbalové akademie Jablonec v době pandemie nově trénují pomocí on line tréninků. Proces této novinky na mládežnickém úseku přibližuje v rozhovoru ředitel akademie Benjamin Vomáčka.



Chod fotbalové akademie klubu má od začátku roku 2020 na starosti bývalý prvoligový fotbalista Benjamin Vomáčka, někdejší stoper, který oblékal barvy dresů Liberce, Bohemians, Plzně, Slavie a Ostravy na Slovensku pak Slovanu Bratislava či Žiliny.



Kvůli vládním omezením jste zavedli on line tréninky, co přesně si pod tímto názvem můžeme představit?

On line tréninky spočívají v tom, že v aplikaci Zoom máme takovou videokonferenci, u které trenéři dětem předcvičují a kluci dělají věci podle nich. Jde o dovednostní věci jako jsou stahovačky, žonglování, kličky, naznačování. Piluje se jemná technika a motorika s balonem. Je to koncept zhruba třičtvrtěhodinového tréninku v domácím prostředí, v kterém jsou samozřejmě i posilovací a protahovací cviky.



Děti tedy mají pevně stanovený datum a čas začátku kurzu. Jak je to s účastí?

U přípravek se snažíme to dělat ve dnech a přibližně i časech jejich původních tréninků. Účast je vysoká. Minulé pondělí jsme měli úvodní seznamovací trénink. Byly v tom informace rodičům i dětem, jak to bude probíhat, jak se připojí, bylo to ještě takové testování. Podle informací trenérů už při tomto úvodním tréninku byla účast kolem 70 až 80 %.



A jaké jsou první ohlasy?

Jelikož to tento projekt v plenkách, tak zpětné ohlasy ještě nemáme ucelené, ale ty první byly kladné. Uvidíme, až se tréninky více rozjedou. Věřím tomu, že kladných ohlasů bude přibývat. Než dělat nic, nebo jen zadávat úkoly, tak je určitě lepší, když mají trenéři i děti spolu alespoň tento kontakt. Myslím, že i pro rodiče to je takto lepší. Vím to z vlastní zkušenosti, protože, když dítěti řeknete, budeme dělat tohle a tohle, tak to ne vždycky vezme. Když ale předcvičuje trenér a může si je u toho zkontrolovat, tak to dítě to vezme lépe. Mnohdy pak děti udělají víc, než by udělaly bez trenéra.



Jakým způsobem si pak tyto nové typy tréninků zpětně vyhodnocujete?

Trenér to s nimi odcvičí, vidí je při tom. Je to vlastně i takový návod pro děti, co si můžou samy trénovat doma. Třeba žáci, kteří už jsou samostatnější, posílají kondiční výsledky trenérovi z různých aplikací z telefonu.



Dětem zároveň zůstává k této novince i nějaká individuální příprava?

To záleží už na jednotlivých kategoriích. Tyto tréninky rozjíždíme v kategorii od starších žáků po nejmladší přípravky. Pro dorostenecké kategorie toto neděláme, ty mají individuální tréninky. Dorosty, to už jsou v uvozovkách de facto dospělí kluci, tam už je učíme profesionalitě se vším všudy. Tam si musí poradit i s touto nastalou situací. U nich po skončení pandemie a jednoduchém testu hned zjistíme, jak na tom jsou, kdo co dělal a kdo ne.



Velké oblibě se prý těší takzvané výzvy, o co jde?

Výzvy jsou zajímavé. Jednotlivé žákovské kategorie totiž soutěží mezi sebou. Dám příklad. Kluci vymysleli jednu z výzev ve skákání přes švihadlo, ročníky pak soutěží mezi sebou. Vznikla tam i jedna mimo fotbalová věc, která byla prezentovaná na facebookovém profilu Akademie. Výzvy budou dál pokračovat, budou třeba i běžecké a silové. Chceme to pro děti udělat tak, aby něco dělaly a zároveň je to bavilo.

Vzhledem k vývoji pandemie jste byli v tomto roce nuceni už několikrát tréninky celé akademie zastavit a znovu rozjet.

Byl to velký problém?

Na jaře, při první vlně, jsme tento způsob tréninku neměli, protože to pro nás byla naprosto nová situace. Tehdy jsme to řešili tak, že jsme dětem rozesílali videa. Teď už jsme byli připravenější a dopředu jsme už uvažovali o tom, co bychom mohli udělat, kdyby ta situace nastala znova. Proto jsme ty on line tréninky i udělali. Je to taková kontrola a je to kontakt mezi dětmi a trenéry, ať je to jak chce, i trenérům ty děti za těch pár týdnů už chybí.



Můžou mít tyto prodlevy a pauzy vliv na rozvoj a vývoj mladých fotbalistů?

Teoreticky je to přibrzdit může. Ale kdo chce a kdo má o fotbal zájem, dá se u toho udržet a možná i zvednout, a to hlavně po kondiční stránce. U těch malých je to hlavně o dovednosti. Když rodič věnuje dítěti volný čas podle naší předlohy, je s ním venku, tak to dítě určitě neztratí, narozdíl od těch, kteří nedělají nic a třeba jen hrají na Play stationu.

Nepředstavoval jste si klidnější podmínky pro práci, než které právě zažíváte?

Je to problém, ale na druhou stranu problémy jsou od toho, aby se řešily. Nestěžuju si. Prostě tak to je. Práce ve fotbale lehká není a já to beru tak, jak to je. Věřím tomu, že to řešíme dobře. Samozřejmě jednoduché to není, chcete něco nastavit. Všichni trenéři a jejich realizační štáby pracovali a pracují výborně, ale pro nás pro všechny jsou to komplikace. Na druhou stranu, je to pro všechny stejné. Kdo se s tím nejlépe vyrovná, uvidíme až fotbal znovu nastartuje.



Jste v této době optimista?

I v této špatné době pro sport se dá najít alespoň něco pozitivního. Brzy si rozdělíme kluky na ty, kteří opravdu mají zájem a kteří umí a chtějí překonávat nějaké překážky. A na ty, kteří to zabalí, i takové jsou totiž děti. Přál bych si, abychom tu situaci všichni přežili ve zdraví a brzy jsme se zase konečně viděli na trávníku.