Držkov – Studenec 7:2 (2:1)



Domácí se v utkání I. B třídy dostali do vedení, když se trefil Kotyza. Hosté však krátce poté vyrovnali. Utkání bylo hodně bojovné. Hráči Studence nedávali domácím příliš prostoru a nevynechali jediný souboj. I proto se hra poměrně rychle přelévala ze strany na stranu. Ve 32. minutě se za Držkov trefil Gvušč a dostal tak domácí opět do vedení. Pak začali být domácí o trochu lepším týmem. Přesto si hosté vytvořili několik slibných šancí.

Do druhé půle nastoupili Držkovští výborně, když se hned v úvodu trefil nejlepší střelec domácích Brož. Od té chvíle už hosté přestali být tak důrazní při bránění a Držkov si svou kombinační hrou začal vytvářet spoustu šancí. Do konce utkání se trefil ještě čtyřikrát. Poslední tečku přidali v 5. minut před koncem hosté a utkání tak skončilo zaslouženou výhrou domácích, kteří se tak posunuli na druhé místo tabulky.



Držkov B – Kokonín 1:2 (1:2)



Bojovné z obou stran bylo utkání OP. Hosté se dostali velmi brzo do vedení. Šance byly na obou stranách, ale nebezpečnější byli hosté. Za domácí srovnal z nařízeného pokutového kopu Vaníček, ale vedení hostů vrátil před poločasem Šilhán. Ve druhé půli se sice domácí snažili, ale když už se do šance dostali, tak ji sami zahodili.

Kokonínští z protiútoků sice hrozili, ale se zakončením to bylo stejné jako u domácího celku. Ani jeden tým se do konce utkání nedokázal prosadit. A tak utkání skončilo poločasovým a tím také celkovým vítězstvím soupeře, hostujícího celku z Kokonína.