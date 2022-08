„Jarní část sezóny byla lepší než podzimní. Počítali jsme, že budeme na třetím místě, ale to nám nevyšlo. Ale jsme spokojení. Máme z čeho čerpat i co doplňovat. Mají přijít noví, mladí hráči. Ti postoupit chtějí, my starší, jim rádi pomůžeme. Průběžně si chodíme dvakrát v týdnu zahrát fotbal, pravidelně začneme trénovat až před zahájením soutěže."

Foto Zásada:

Horní řada zleva: Pavel Štefanec, brankář Milan Kopal, Tomáš Loukota, Petr Blažek, Matěj Kochánek, Petr Prousek, Martin Matúška, Karel Línek, Vítek Lhota

Dolní řada: Michal Matúška, Martin Kotyza, Dominik Mrkvička, Petr Blažek, Jaroslav Kochánek, Vít Hančbach