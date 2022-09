Sokol Držkov A – Jiskra Mšeno A 4:1 (4:0)

„Mšeno je dobrý mančaft. My jsme měli trochu štěstí, že jsme čtyřikrát vystřelili na bránu a dali jsme čtyři góly. Oni vystřelili do tyče, do břevna, měli taky spoustu šancí, takže, kdyby ten zápas skončil 5:5, tak by se nikdo nemohl divit. My jsme byli tentokrát velmi úspěšní v produktivitě, hlavně v prvním poločasu. Vůbec čtvrtý gól do šatny byl pro nás šťastný a pro soupeře smolný. My jsme dávali góly a oni ne. Nám se při rozcvičování zranil Hlubuček, ve 20. minutě ještě Petrtýl, oba klíčoví hráči. Museli jsme prostřídat, a proto jsme se ve druhém poločase už nechtěli pouštět moc do útoků. Ale dva góly ještě mohl dát Tomáš Čížek. Další gól jsme už nepřidali, ale jen jsme hlídali výsledek,“ řekl hrající trenér Evžen Dvořák.

Pro Mšeno to byl tentokrát černý víkend, jak uvedl trenér David Ryšavý. „V prvním poločase se nám nedařilo střelecky. Soupeř má kvalitní tým. Ve druhém poločase jsme byli na balónu hodně, ale zakončení byla mizérie. Dali jsme sice penaltu na čtyři jedna, ale i kdyby se hrálo ještě dýl, tak tentokrát jsme prostě gól nedali. Pro nás to byl smolný zápas. S Tomášem Čížkem jsme si nedokázali poradit. To je pan fotbalista. Od něho se mají mladí kluci co učit.“

Albrechtice/Jiřetín – Plavy A 2:0 (0:0)

„Konečně výhra, jsme spokojení, už jsme to potřebovali. Byli jsme lepší. Nelíbil se nám moc výkon rozhodčích. Ale vyhráli jsme a jsme a to je hlavní,“ uvedl za domácí hrající Jan Pipek.

S výsledkem derby nebyli spokojení hosté. „Dopředu jsme nepřevedli vůbec nic. Soupeř ale taky moc ne, byl to spíš zápas na 0:0. Dostali jsme dva góly, takové utkání od vápna k vápnu. Vyhrát jsme si nezasloužili, chybělo nám hodně hráčů, byli jsme špatní. Jedeme dál, za týden to třeba bude lepší,“ doufá trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

A černý víkend to byl také pro lučanský A tým. Áčko doma hostilo Desnou.

TJ Lučany – TJ Desná 1:2 (0:1)

Spokojený s výkonem předseda FK Oldřich Churý určitě nebyl. „Prohráli jsme tentokrát všechno, áčko i béčko. Nedáme dohromady sestavu, odešli nám dva hráči ze základu. Nám pořád někdo chybí. A je to znát. Desná byla lepší a vyhrála zaslouženě.“

A vedoucí týmu Petr Kopal to potvrdil: „V šestém kole jsme se konečně dočkali výhry. Měli jsme celé utkání převahu a vytvořili jsme si řadu šancí ke skórování, abychom zvítězili s vyšším než jednogólovým rozdílem. Ale neproměňovali jsme.“

FC Pěnčín B – FK Přepeře B 1:0 (1:0)

Vyšší výhra se čekala od favorita soutěže, Pěnčína. I tak si ale tři body připsal na svůj účet. Trenér Jan Řezáč: „Přepeře hrály dobře, utkání bylo vyrovnané. My jsme měli víc gólových šancí a zasloužili jsme si vyhrát. Dali jsme gól po chybě jejich gólmana. Další tři, čtyři akce jsme nevyužili. V poslední minutě měli tutovou šanci a tu nezúročili. Na B třídu to bylo kvalitní utkání až do poslední minuty a jsme rádi, že jsme tři body vyválčili. Žádné posily z A týmu jsme neměli. Naopak hráli za nás mladí kluci a musím je pochválit, zvládli to dobře. Teď jedeme do Roztok, ty mají doma dobré výsledky. Jedeme tam jako favorité protři body.“

Vedoucí týmu soupeře Martin Kvapil: „Dostali jsme hloupý gól, při kterém se náš gólman smekl. Jinak nás ale podržel. Zápas byl celkem vyrovnaný, soupeř měl balón víc. Remíza by byla zasloužená. V závěru náš útočník trefil jejich gólmana, to byla škoda. Remíza mohla vyjít. Ale jedeme dál. Z A týmu jsme měli jen druhého gólmana, náš první gólman je zraněný. Pěnčín byl opravdu dobrý soupeř. I když si nevezeme ani bod, jsme s naším výkonem spokojení. Teď nás čeká další těžký soupeř. Přijede tým Držkova. Ale máme výhodu, hrajeme doma a doma se neprohrává. Ale nevíme, s čím soupeř přijede.“

Spartak Smržovka - Jiskra Harrachov 2:2 (0:0)

Za domácí Jiří Macek: "Bylo to vyrovnané utkání, i brankově. První gól jsme obdrželi hned na začátku druhého poločasu, ten se nám zase nevydařil, to už je u nás klasické. Potom jsme zabrali. Šance jsme měli i další, ale jejich gólman je vychytal. Naopak, v 65. jsme srovnali na 1:1. Po roce léčení se nám vrátil hráč a hned dal další gól, takže pro něho dobrý návrat. Nedokázali jsme ale výhru udržet a inkasovali jsme za dvě minuty vyrovnávací branku. Ještě v 90. minutě jsme mohli dát branku, ale bohužel. Remíza byla zasloužená, rozdělené body taky."

Za Harrachov trenér Lukáš Halama: "Opět jsme remizovali, i když jsme tam jeli pro tři body. Ale neproměňovali jsme šance. Soupeř kopal penaltu, ale tu náš gólman chytil. My jsme tentokrát byli dopředu nemohoucí. Ale žádná panika, jsme v klidu. Takový nástup do soutěže jsme dlouho neměli a nemysleli jsme si před začátkem, že budeme hrát tak nahoře. Za dnešní bod jsme rádi. Teď máme doma Lučany, na ty se nachystáme a tři body určitě chceme vybojovat."