Vyvrcholením bylo, když o přestávkách uvedli do provozu zavlažování hřiště a děti ho hned využily, aby se zchladily. Prostě ani vedro nezaskočilo jak organizátory, tak hráče a hráčky. Spokojený s průběhem byl proto ředitel turnaje Miroslav Princ. „Přijelo k nám dvanáct týmů starších přípravek z jabloneckého okresu. Hrály za velice teplého počasí na třech hřištích. Turnaj organizoval Sportovní klub Zásada a probíhal po celou dobu podle stanoveného plánu a bez problémů. V závěru nechybělo ani vyhlášení výsledků celé soutěže starších přípravek. Ve finále proti sobě nastoupily Hodkovice a Smržovka.

Turnaj měl kvalitní úroveň, na hřišti se vystřídalo víc jak sto malých fotbalistů a fotbalistek.“ Po celou dobu podporovali svoje týmy také rodiče a někdy velmi intenzivně. „Emoce byly velké, hlavně ve finále, často i ze strany rodičů. Ale to už k takovému turnaji patří. Jednou se vyhraje, jednou prohraje. Nechyběly ani slzičky, “ dodal Miroslav Princ.

Jen o několik kilometrů dál, v Železném Brodě, se uskutečnil další turnaj mládeže. Hlavní organizátor Jaroslav Kletečka k vydařenému dnu řekl: „Fotbalový klub FK Železný Brod uspořádal v sobotu již 45. ročník turnaje „O skleněný míč“. Turnaj, který se díky koronaviru v roce 2021 nemohl uskutečnit, byl letos naplánovaný pro kategorii starší přípravky. Zúčastnilo se ho 12 týmů, které hrály na třech hřištích. Z dopoledních bojů vzešla finálová šestka, která si to odpoledne rozdala ve finálové skupině o vítězství v turnaji. Zbývajících šest týmů hrálo ve skupině o 7. až 12. místo. Každý tým si tak zahrál deset zápasů po dvanácti minutách. Z Jabloneckého okresu se kromě dvou domácích týmů přihlásily pouze přípravky FA JBC ročníky 2011 a 2012. Do zápasů nastoupilo celkem 116 hráčů. Téměř dvě stovky diváků viděly šedesát zápasů a bylo se na co koukat.“

Výsledky turnaje v Zásadě:1. Hodkovice; 2. Smržovka; 3. Rychnov; 4. Jiskra Mšeno; 5. Železný Brod; 6. Lučany; 7. Zásada; 8. Jenišovice; 9. Kokonín; 10. Velké Hamry; 11. Tanvald; 12. dívky Jablonec

Výsledky turnaje v Železném Brodě: 1. Bohemians Praha; 2. FA Jablonec 2011; 3. FA Jablonec 2012; 4. Jilemnice; 5. Doubí; 6. Ruprechtice; 7; Semily; 8. Turnov; 9. Želez. Brod B; 10. Želez. Brod A; 11. Jičín; 12. Ruprechtice B