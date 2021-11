Navzdory pošmourné době, ať už díky covidu nebo sobotnímu počasí, se v Brodě konal další ročník oblíbeného fotbalového turnaje, Memoriálu Bedřicha Chmelíka. Lehce deštivé počasí účastníky neodradilo a hlavní organizátor Jaroslav Kletečka ho okomentoval s úsměvem slovy: „Fotbalisté jsou zvyklí na déšť, hrají pořád venku.“ Turnaj má patnáctiletou tradici. „V prosinci 2005 jsme zkolaudovali novou umělku a chtěli jsme na ní v zimním období pořádat turnaje a vydělat si nějaké peníze na činnost. V září 2006, bohužel, náhle umřel předseda klubu Bedřich Chmelík a na jeho památku jsme vymysleli tento turnaj. Letos jsme se sešli již popatnácté,“ zavzpomínal na začátky hlavní pořadatel.

Letošní ročník hodnotil jenom pozitivně. „V roce 2020 byl zákaz, a tak jsem rád, že zájem o turnaj přetrval.“ Jako každá sportovní akce, ani v Brodě se turnaj neobešel bez sponzorů, kteří ho podporují. „Musím poděkovat našemu tradičnímu sponzorovi této akce pivovaru Rohozec a hlavně panu Jiřímu Vedralovi, který nám dodal velmi pěkné ceny. Jinak první tři týmy si odvezly poháry. Máme i skleněný putovní pohár, na kterém každoročně přibude vítěz daného ročníku. Letos jsme každému týmu dali i šampus a hlavně tradičně je odměníme i jitrnicemi a jelítky. Takže cen se rozdá poměrně dost,“ řekl Jaroslav Kletečka.

Ten vedle organizačních povinností také oblékl dres domácího týmu a bojoval za domácí barvy. A také nastoupil na hřiště i jako sudí.„Letos jsem se snažil udělat dva brodské týmy, což se nakonec s vypětím sil podařilo. Zahrál jsem si za Broďáky a jsem celkem spokojený, přestože jsme byli poslední. Turnaj byl velmi vyrovnaný a náš bodový zisk by v minulosti stačil spíše na šesté místo. Remizovali jsme s vítězem a s druhým týmem turnaje. Porazili jsme čtvrté mužstvo turnaje. Takže za mě dobrý,“ pochválil výkon Železnobrodských ředitel turnaje a hráč v jedné osobě.Jaroslav Kletečka je duší železnobrodského fotbalu. Ve fotbalovém areálu tráví většinu volného času. Bez něj by místní kopaná nebyla tam, kde je. To potvrdili i ti, kteří se turnaje zúčastnili. K tomu všemu je potřeba nejen optimismus, ale také fyzické síly. Stihne se ještě také věnovat svojí fyzičce? „V poslední době si celkem chodím zahrát jak s mladšími žáky na tréninku, tak i s béčkem. Takže se snažím hýbat víc než v minulých letech,“ prozradil na sebe.

A přemýšlí už o dalším, šestnáctém ročníku? „Dnešní doba nám přináší pořád něco, ale určitě se budeme snažit na patnáctiletou tradici navázat.“Po pěti hodinách bojů vzešel vítěz turnaje, kterým se stala garda Lázní Bělohrad, která turnaj vyhrála již popáté. Na druhém místě skončilo Mnichovo Hradiště a na třetím tým pod názvem Doubáci. Domácí garda skončila na čtvrtém místě, páté bylo Doubí, šestý Jirkov, sedmý Bakov a tabulku uzavřeli Broďáci.„Celkově se opět akce podařila. Do zápasů nastoupilo 85 hráčů. Vyhlásili jsme také individuální ceny pro čtyři hráče,“ informoval Jaroslav Kletečka.

Brodu chyběl bod na druhé místo. O toho paradoxně připravili Broďáci, kteří vzájemný zápas vyhráli 2:1.

Nejstarší hráč: Machatý Libor – Doubí

Nejlepší brankář: Moc Jaroslav – Mnichovo Hradiště

Nejlepší střelec: Vaněk Matěj – Železný Brod (6gólů)

Nejlepší hráč: Mindl David – Lázně Bělohrad

Brodská garda hrála v sestavě: Šverma – Vozka P., Kuhn, Brychta, Vaněk, Batěk, Burkoň, Vepřek, Hnídek a Dohelský.

Další domácí tým, Broďáci, hráli: Kletečka, Brožek, Rejmont, Hlubuček, Vozka O., Ducháček, Nikodým.