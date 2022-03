A proto se do Brodu týmy také rády vracejí. O víkendu se do Brodu sjely ze široka daleka. Nebyly to jen sousední Lučany nebo nedaleká Smržovka či Liberec. Dorazila i mužstva z Jičína, České Lípy, Varnsdorfu, Vrchlabí, Bělé pod Bezdězem. Bylo vidět, že mládeži se pohybovat chce a když je to v Železném Brodě na fotbalovém hřišti, tak vůbec. A to mezi hráči nechybělo ani několik dívek, které si vedly v zápasech velmi dobře. Nabitý celodenní rozpis utkání vyvrcholil slavnostním vyhlášením. A postaráno bylo také o doprovod, protože restaurace přímo na hřišti nabízela výborné občerstvení.