David Ryšavý, trenér Mšena: „Prohrávali jsme 3:1, pak jsme to dotáhli na 3:3 a doufali, že se zvedneme. Ale špatně jsme hodili aut po naší chybě, uprostřed hřiště nám to soupeř sebral a dal na 4:3. A další gól jsme inkasovali z trestňáku na 5:3. Zkusili jsme to ještě otevřít, ale dostali jsme další gól a už se nám nepodařilo výsledek zvrátit a už se s tím nedalo nic dělat. Za Studenec hráli rychlí, mladí kluci a hráli dobře, dostávali se tam přes brejky. My jsme chvílemi převahu měli, byli jsme na balonu, ale oni si s tím poradili líp. Musím jim pogratulovat k výhře, byli lepší. My jsme si s tím tentokrát neporadili. My spíš vyhráváme venku, doma se nám nějak nedaří. Příští víkend hrajeme v Držkově, tam to lehké nebude, ale každý zápas je jiný. Budeme bojovat, uvidíme, nějak se s tím popereme a zválčíme to tam.“

TJ Albrechtice – TJ Sokol Plavy 4:4 (4:2)

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Rozešli jsme se smírně. Výsledek je zasloužený. Albrechtice nás v prvním poločase přehrávaly, vedly 4:2. Hlavně byly důraznější jak ve svém, tak v našem vápně. My jsme byli v osobních soubojích slabší. V kabině jsme si k tomu něco řekli a kluci k tomu přistoupili s větším důrazem. Ve druhé půli jsme domácí přehráli, k ničemu jsme je nepustili, dali jsme na 2:2 a ještě nám rozhodčí dva góly, kvůli ofsajdu, neuznal. Všichni jsou spokojení. Kdybychom měli víc štěstí a jeden ten gól nebral sudí jako ofsajd, tak jsme mohli výsledek zvrátit na svoji stranu. Ale i bod potěší. Myslím, že se nám to povedlo napravit. Diváci viděli plno soubojů i gólů, takže v tomhle směru snad dobré.“

Jan Pipek, hráč Albrechtic: „Vypadalo to, že tři body budou naše. V 17. minutě už to bylo 2:2. Utkání bylo vyrovnané, o trochu lepší jsme byli my. Poločas skončil po zásluze 4:2. Rozhodčí nám určitě neodpískal tutovou penaltu. Soupeř pak svoji hru trochu změnil, potrestal naše dvě chyby uprostřed. Plavy jsou v tabulce třetí, my s nimi nemáme dobrou bilanci. Za remízu jsme rádi. Bod je pro nás po šňůře proher dobrý. Příští týden nás čeká další derby, hrajeme na Smržovce, tentokrát už v sobotu 14. května. Na Smržovku jedeme pro vítězství!“

Sokol Jablonec n. Jizerou – TJ Sokol Držkov 2:3 (0:3)

Hrající trenér domácího týmu Evžen Ota: „Tři nula byl poločas, do druhého jsme šli s tím, že dáme ještě tři góly. Ale brzy jsme prohrávali po naší chybě. Přijeli jsme k soupeři už s tím, že máme pět hráčů vyautovaných. Nasadili jsme kluky, kteří zatím ještě nehráli. Poločas dobrý pro nás 3:0, ale nechali jsme se zatlačit a už další jsme nepřidali a šance nevyužili. Na konci to byly trochu nervy, pro nás důležité tři body. Šňůra vítězství pokračuje, ale tentokrát to bylo o fous. Když se daří, je štěstí, ubojovali jsme to.“

TJ Lučany A – SK Mírová p. K. 1:1 (0:0)

Předseda TJ Lučany Oldřich Churý: „Neměli jsme dnes optimální sestavu, ale na to se nevymlouváme. Po celý zápas jsme byli viditelně lepší, měli jsme územní i fotbalovou převahu. Soupeř hrozil jen z brejků, i když hodně nebezpečných. My jsme byli absolutně neschopní v koncovce. V druhém poločase kopala Mírová roh, dala gól. I dál jsme ale měli převahu, vyrovnávací gól jsme dali z penalty. A šancí jsme měli hodně, až oči bolely, co všechno jsme nedali. Jak jsem říkal po minulém zápase, kdo dá víc gólů, vyhraje. My jsme koupili Sitarčíka, nastoupil na posledních deset minut. Ten to oživil, ale gól jsme nedali. Jsem z toho špatný, hodně mě to mrzí, protože neporazit Mírovou, která nemá na jaře ani bod, to je pro nás ostuda.“

TJ Sokol Bozkov – TJ Spartak Smržovka 3:1 (0:1)

Vedoucí hostujícího týmu Jiří Macek: „První poločas byl dobrý, byli jsme lepší, měli jsme tutovky, ale netrefili jsme. Pak jsme nastoupili do druhého poločasu a prvních deset minut to bylo deset minut hrůzy. Většinou jdeme do druhé půli s vedením. Ale soupeři se soustředí, aby nás dohnali a my zvolníme, my se jim přizpůsobíme. Terén byl zase příšerný, hrbolatý a navíc ho domácí pořadatelé před začátkem pokropili, takže se míč smekal a kluci také. Domácí jsou na tohle asi zvyklí. V druhém poločase to prostě domácí otočili, dali kontaktní gól, ten je nabudil, přidali další a už to bylo hotový. Teď už se chystáme na další derby proti Albrechticím. Ty jsou v tabulce jedenácté, doufáme ve výhru. Dneska jsme po prvních pětačtyřiceti minutách věřili, že si body odvezeme, ale, bohužel. A to jsme měli k dispozici kompletní sestavu. Ke konci jim trochu pomáhal rozhodčí. A z jednoho takového rozhodnutí jsme dostali i gól. Snad to příště dopadne líp. Na Albrechtice se teď už budeme celý týden chystat, abychom měli plnou sestavu.“