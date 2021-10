Držkov B - Josefův Důl 1:1 (0:1)

Postupně si domácí začali vytvářet brankové příležitosti. Žádnou z nich však nedokázali využít. Hosté se také několikrát dostali do šancí, ale v koncovce zklamali.

Druhá půle byla té první velmi podobná jen s tím rozdílem, že se hosté dostali do vedení. Domácím se podařilo vyrovnat až z nařízeného pokutového kopu, kdy po hrubé chybě v rozehrávce fauloval hostující brankář. Po zbytek zápasu si oba týmy ještě nějaké šance vytvořily, ale žádnou už neproměnily. Utkání tak skončilo zaslouženou remízou.

I. B třída

Držkov A - Jablonec nad Jizerou 11:1 (6:1)

Držkov začal utkání I. B třídy velmi špatně a po nepřesné rozehrávce pustil hostující celek třikrát za sebou do slibných šancí. Ani jednu z nich však hosté nedokázali proměnit. Poté se domácí vzpamatovali a začali hrát svědomitěji. To vedlo k brance, kterou vstřelil v 6. minutě Brož. Domácímu celku to dodalo klid a pokračoval uvolněněji.

Za stavu 3:0 se hostům sice podařilo snížit, ale domácí to od jejich hry nerozhodilo a pokračovali stejně jako doposud. Do poločasu se trefili ještě třikrát a do druhé půle se nastupovalo jen z povinnosti. Hosté se sice ve druhém poločase snažili, ale pokud se jim podařilo míč získat, tak o něj vzápětí chabou rozehrávkou přišli. Největší podíl na vysoké výhře měl Brož, který se trefil hned šestkrát.