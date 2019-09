Držkov B - Zásada 2:5 (0:0)

Držkov se snažil disciplinovanou hrou jejich snahy mařit a když už se hosté k něčemu dostali, tak šanci sami zahodili. V nepříliš zajímavém prvním poločase se tak moc neudálo. Za to ve druhé půli utkání získalo alespoň trochu náboje. Nejprve se do vedení dostali domácí, kdy se po průniku středem obrany prosadil Batěk. O chvíli později však již bylo vyrovnáno. Hosté byli stále aktivnější a dvěma góly během dvou minut se dostali do dvoubrankového vedení. Za Držkov sice snížil Paldus, ale snahou o vyrovnání domácí polevili v obraně a toho hosté využili. Hosté dali ještě další dvě branky a utkání tak zaslouženě vyhráli 2:5.

Držkov - Lučany 1:2 (0:2)

Téměř celé utkání I. B třídy mělo stejný průběh. Domácí měli držení míče na své straně, ale zbytečnými chybami nabízeli soupeři šance, které nejprve likvidoval Balatka, ale na všechny nestačil. Hosté se tak dostali do vedení a po celý zápas hráli velice disciplinovaně dozadu, což dělalo Držkovským potíže. Nedokázali najít skulinu, jak obranu soupeře překonat.

Ve druhé půli sice snížil Kotyza na rozdíl jediné branky, ale když se pokoušeli o závěrečný tlak, tak se naprosto zbytečně nechal vyloučit Zajíc a tím vlastní tým citelně oslabil. Utkání skončilo zaslouženou výhrou Lučan, kdy je může pouze mrzet, že nedokázali proměnit více ze svých šancí.