Trenérem zůstává Lukáš Halama. Na soupisce máme dvacet hráčů, to není málo. Ale když přijde na zápas, tak někdy máme co dělat dát dohromady sestavu. Ale myslím, že taková situace jei v dalších týmech, “ informoval o stavu fotbalu v Harrachově sekretář a hlavní organizátor Hubert Rieger.

Přidal se k nim lyžař

Z týmu nikdo neodešel, naopak přibyl mladý hráč Rýdl, harrachovský sdruženář, který skončil s kariérou a rozhodl se pro fotbal. Ten hrál v Harrachově už od žáků. A z Tanvaldu se vrátil Tomáš Vašíček. V přípravě sehráli Harrachovští dva zápasy s Jablonečkem, jeden prohráli, jeden vyhráli. V plánu mají ještě duel proti Mníšku a před prvním mistrákem si to ještě rozdají do třetice s Jablonečkem. „My jsme určitě nezaháleli a nezahálíme až do startu soutěže. První zápas hrajeme 8. srpna doma s Držkovem. Snad nám to zase nezavřou….“ dodal zástupce harrachovského fotbalu.

Mají kvalitní hřiště

Harrachovští mají k dispozici příjemný sportovní a kvalitní hřiště. To se nachází na začátku Harrachova, nabízí umělý trávník. A nechybí ni zázemí s občerstvením. Areál často využívají fotbalové kluby pro svá soustředění. Přijíždějí malí i velcí fotbalisté, jak z Česka tak ze zahraničí. Často využívají jeho služby německé kluby.