V Jablonci přibude nová nafukovací hala s umělým travnatým povrchem!

Hotová a připravená k provozu by měla být do 31. prosince letošního roku! Potvrdil to Adam Pelta, místopředseda Fotbalové akademie Jablonec, která se zaměřuje na výchovu fotbalistů, od předpřípravek až do dorostenecké kategorie.

Adam Pelta | Foto: Dagmar Březinová