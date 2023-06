Mšeno B – Josefův Důl 2:2 (1:0)

Góly: Šťovíček, Duštíra – Plaček, Horna

Trenér Mšena David Ryšavý: „Vedli jsme 2:0, měli jsme spoustu šancí, hosté dali na 2:1 a později vyrovnali. V jeden den hrálo naše áčko i béčko, víc jsme se soustředili dnes na A tým. Tady to bylo smolné utkání. Ale drželi jsme všichni při sobě, za výsledek jsme rádi.“

Za hosty Zdeněk Miksa: „S bodem jsme spokojení, byla to dobrá remíza, jelo nás jen jedenáct. Mohli jsme prohrát i vyhrát. Ve Mšeně mají hřiště jako letiště, kluci toho měli dost, navíc, když jsme dnes hráli už dopoledne. Příští týden máme doma Zásadu. To bude asi jiný fotbal.“

Lučany B – Nová Ves 6:3 (3:2)

Góly: 3x Řezníček, 2x Kočí, Záruba – 2 Bukhvak, Malloci

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Bylo to derby. Byli jsme ze začátku lepší, ale pak nám dvakrát utekli a vedli 2:0. Měli rychlé kluky, ale my jsme hráli dobře, byli. Do poločasu jsme vyrovnali, pak jsme vedli 3:2, ve druhé půli se hra trochu přiostřila zbytečnými zákroky na obou stranách. Vyhráli jsme zaslouženě. Vzhledem k postavení v tabulce si ale béčko už jen přišlo zahrát fotbal. Kdybychom takhle hráli celou sezónu, mohli jsme mít bodů víc a ne se plácat na posledním místě. Ale kluci hráli o angažmá, věděli, že, pokud nevyhrajou, nepřihlásíme je do nového ročníku. Po tomto zápase je tedy zase přihlásíme. A áčko by taky nemělo sestoupit, pořád to počítáme, měli bychom se udržet. Pak by se v Lučanech nic nezměnilo.“

Za hosty trenér Miroslav Kohout: „Když 2:0 vedete a nedotáhnete to v derby do zdárného konce, tak je asi něco špatně. Opakujeme to samé. Prohrajeme poločas, prohráváme 3:2, někteří kluci se na to vykašlou. Konec sezóny máme špatný, chceme hrát fotbal, děláme pro to všechno možné, ale Lučany byly lepší, mohly dát i víc gólů. My jsme pak ještě hráli dvacet minut v deseti. Byla tam nějaká pochybení ze strany pomezních rozhodčích, ale jsou mladí, taky se to učí. Pro diváky to byl dobrý, pěkný fotbal, viděli devět gólů, udělali na derby výbornou kulisu. Domácí byli dnes lepší. Příště máme béčko Plavů, máme hodně zraněných, necháme se překvapit, jak se dáme dohromady.“

„Pařízek, když neřve, tak je mrtvej,“ říkal o brankářské legendě trenér Kotrba

Jenišovice – Hodkovice 6:2 (3:1)

Góly: Vavřich, Bernard, Burnus, Žák, Šíp, Kamenský – Kovár, Janků

Za domácí hrající trenér Leoš Bernat: „Hodkovice přijely posílené o hráče z áčka. Soupeř byl šikovný. My jsme rychle vedli a brzy jsme zvýšili o dva góly. Ale prvních dvacet mint to bylo nahoru, dolů, góly mohli dát oni i my. Naštěstí jsme je dávali my, to bylo dobře. Byl to docela pěkný fotbal. Poločas jsme vyhráli. Ve druhém jsme hned na začátku dali na 4:1 a tím se to zlomilo. Čekali jsme, že ještě budou hrozit, hráli tam šikovní kluci. Ale pak už se jen dohrávalo. Ani posily z áčka jim nepomohly, ale, kdyby se do vedení za začátku dostali oni, tak by to bylo složitější. Nám se zranili hráči ze základu, museli jsme nasadit další a pak už to bylo pro nás složité na střídání. Ale zvládli jsme to a jsme rádi. Ve středu (7.6.) nás čeká dohrávka na Kovu. Zatím nevíme, v jakém složení tam, vzhledem ke zraněním, pojedeme. Jsme v tabulce třetí, jsme spokojení. Na Kovo se nás snad jedenáct sejde, abychom zápas odehráli se ctí.“

za Hodkovice trenér Roman Zitko: „Nedařilo se nám, náš gólman měl nějaký špatný den. Měli jsme posilu z áčka, ale nešlo nám to. Do čeho Jenišovice koply, to jim tam padlo. Příště hrajeme se Mšenem, to snad už těžké nebude. Hlavní bude, kolik se nás dá dohromady. Každý zápas je jiný. Mšeno jede k nám, máme výhodu domácího prostředí. Teď jsme desátí. Od začátku sezóny nejsme schopní sestavit stabilní jedenáctku, dáváme to vždycky dohromady, jak to jde. A to je špatné. Zraněné máme i dva gólmany, zbývá nám jeden. Gólmanů je málo. Už se těšíme na konec sezóny. Ještě nás čekají tři zápasy, Mšeno, Zásada, Lučany. Těžká bude Zásada, ta hraje na postup.“

Malá Skála – Železný Brod B 1:4 (0:2)

Góly: Srbek – 2x Plhal, Jelínek, Kocourek

za domácí hrající trenér Petr Volek: „Soupeř přijel v dobrém složení. První půlku nás mleli. Ve druhé prostřídali, srovnali jsme se s nimi, zápas byl v pohodě. Mají vpředu mladší kluky, přehráli nás, tentokrát jsme na ně neměli, ale totální prohra to pro nás zase nebyla. Šance jsme měli také. Příště hrajeme na Smržovce, tam vždycky doplňují mančaft z áčka, tak se uvidí podle toho, kdy hraje jejich áčko. Ale my se budeme snažit hrát tam důstojně.“

za Železný Brod trenér Zdeněk Mařík: „Byli jsme po celý zápas lepší, domácí jsme nepouštěli do akcí. V prvním poločase jsme dali dva góly a ve druhém dva přidali. A my jsme dostali od soupeře pěkný gól z trestného kopu. Výhra je zasloužená. V neděli ještě hrajeme proti Jenišovicím. Snad se sejdeme, protože tento víkend je v Železném Brodě jarmark.“

Plavy B – Držkov B 2:6 (2:1)

Góly: Jandura, Rimský – 3x Štěpán, Hájek, Vaníček, Kratochvíl

za hosty vedoucí týmu Jaroslav Salaba: „Domácí tým začal utkání velice dobře a již v 9. minutě se dostal do vedení. My jsme se sice dostávali do šancí, ale z několika střeleckých pokusů nemířil mezi tyče žádný. Ve 25. minutě se z přímého volného kopu trefil Rimský, když využil špatně postavené zdi. Utkání bylo vyrovnané, ale domácí brzdily ofsajdy a hostující tým nepřesnost v zakončení. Ve 37. minutě se nám konečně podařilo zamířit mezi tyče a snížili jsme tak na rozdíl jedné branky. O poločase jsme proházeli pozice několika hráčů. Zprvu to vypadalo, že se nic nezměnilo, ale po příchodu zkušeného Vaňka se hra zpřesnila. Hned první přihrávkou našel volného Hájka, který vyrovnal. Od té chvíle jsme přebírali otěže utkání a i když si domácí několik šancí vypracovali, tak je nedokázali proměnit.“

Držkov se tak dostal do vedení po nařízené penaltě, kterou proměnil kapitán Vaníček. Rychlost a důraz hostujícího celku dělaly Plavům problémy. Naštěstí pro hosty se jim zpřesnila koncovka a Držkov zásluhou Štěpána, který vstřelil v utkání hattrick navýšil vedení. V samotném závěru utkání se trefil Kratochvíla, který nastoupil k prvnímu utkání po půlroční rekonvalescenci. Držkov si tak v derby béček odvezl zasloužené tři body.

za domácí hráč Ondra Votoček: „Ještě v poločase jsme vedli 2:1, pak se nám to ze zdravotních důvodů sesypalo, dva dobří, střední hráči odešli. Místo, abychom dobře bránili, hráli na brejky a drželi si výsledek, tak jsme dostali pět gólů za poločas. První poločas vypadal dobře, ale pak bylo všechno špatně. Máme hodně zraněných, už jsou kluci unavení a je to těžký morál na konci sezóny. Příští týden hraje áčko i béčko souběžně, tak to bude zajímavý. A pak ještě béčko čekají dvě utkání. Příští týden my máme Novou Ves a ve stejný čas áčko hraje na Smržovce. Nějak to dohromady dáme. Béčko skončí do sedmého místa, áčko bude páté, tak se to už dohrává jen z povinnosti a jde to už ztěžka.“