Za hosty Zdeněk Mařík: „Prvních dvacet minut jsme se na hřišti trochu hledali, spíš to byla nakopávaná. Pak jsme se uklidnili, proměnili jsme šance,měli jsme víc ze hry. Domácí neměli skoro žádnou šanci. Naše výhra je zasloužená. Soupeř dal jediný gól po chybě našeho gólmana. Když si odmyslím prvních dvacet minut, tak jsme spokojení, náš herní projev byl dobrý. Terén ideální nebyl, ale byl pro oba týmy stejný. Příště máme doma Hodkovice.“

Zásada – Plavy B 5:2 (3:1)

Kapitán Zásady Martin Kotyza: „Dneska to byl jeden z nejlepších zápasů, co jsme hráli. Plavy přijely s několika hráči z A týmu a byly kvalitním soupeřem. Jsem rád, že jsme to zvládli. První poločas byl pro nás lepší, pak jsme trochu vypadli ze hry a dostali jsme na 3:1. Než jsme dali čtvrtý gól, tak byly Plavy nebezpečné. A když jsme dali čtvrtý, tak hned vstřelily další. Pořád bylo o co hrát. Zápas měl tempo a náboj. Dorazila stovka fanoušků, což nás taky příjemně překvapilo, protože se hrálo derby Jablonec – Liberec. Příští týden hrajeme na Kovu. Uvidíme, jak to bude. Když se dobře sejdeme, tak to dopadne dobře. Hřiště bylo kvalitní, protože se tady minulý rok udělala drenáž a zavlažování. To hrozně pomohlo.“

Kapitán hostů Jan Kouřil: „Měli jsme několik kluků z A týmu, který vyhrál. Ale Zásada je našlapaná. Dozadu jsme hráli špatně, zkusili jsme něco, ale to nám nevyšlo. Domácí vyhráli zaslouženě. Když to bylo 2:1, tak to ještě vypadalo nadějně. Ale Zásada byla lepší a podle toho zápas dopadl. My jsme doplatili i na absenci na trénincích. Pro nás to byl na jaře první zápas na rozjezd. A zrovna jsme měli nejtěžšího soupeře, to nebylo dobré. Snad už žádný těžší nebude.“

Zásada v deseti, Nová Ves s pořádnou nadílkou, Maloskalští v zimě makali

Mšeno B – Kovo 11:5 (5:3)

Trenér domácích David Ryšavý: „Byli jsme pohyblivější. Výsledek je spíš hokejový. Dali jsme šanci našemu mladému gólmanovi, aby se rozchytal. Zahrála si celý lavička, i já. Poskládali jsme mančaft mladí, staří. Bylo to poklidné utkání, s klukama z Kova jsme se pak společně dívali u nás na televizi, na derby Sparta – Slavie a užíváme si to. Pro diváky to byl pěkný fotbal, protože viděli hodně gólů. Mrzí nás, že nehrálo áčko na Smržovce."

Lučany B – Držkov B 1:4 (1:2)

Předseda FK Lučany Oldřich Churý: „Prohráli jsme, ale nejsme z toho úplně zklamaní. Soupeř byl o malinko lepší, fotbalovější. Kopali jsme za stavu 1:3 penaltu, ale neproměnili jsme ji. Místo, aby to bylo 3:2, dal gól z penalty soupeř a bylo to 1:4. Vítězství hostů bylo zasloužené. Tak velká tragedie to nebyla. Ale bylo těžké hřiště. Víc se zkazit nedá, proto jsme to hráli.“

Hrající trenér Evžen Dvořák: „Hrálo se na těžkém terénu. Ale chtěli jsme utkání odehrát. Kdyby pršelo, tak bychom se domluvili na místě. Na blátě jsme nehráli, tak to šlo. Naše výhra byla zasloužená, šancí jsme měli daleko víc. Utkání mělo parametry okresního přeboru. Nastoupili za nás tři kluci z áčka, to bylo znát, hned se nám hrálo líp. Ve středu máme v Držkově derby s Pěnčínem. Ten má dobrý mančaft, to bude složité, ale nenecháme to jen tak.“

Kokonín – Smržovka 2:2 (1:2)

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „V úvodním zápase jarní části bereme bod. V prvním poločase jsme však mohli vyhrávat 5:1,ale neproměňovali jsme šance. Spoustu z nich zlikvidoval golman Kokonína, který celý zápas chytal výborně.“