Plavy s poměrně dobrou, mladou sestavou začaly dobře a přehrávaly domácí. K vidění byla spousta soubojů a důrazná hra z obou stran. Šance se střídaly na obou stranách, ale kupodivu poločasový stav zůstal 0:0.

Ve druhém poločase se prosadil dobře hrající Gregor po dlouhém autu a dorážce na zadní tyči domácí branky. Za deset minut hosté vedli o dvě branky, kdy znovu Gregor proměnil penaltu po ruce domácích. Navíc domácí hráč byl za hraní rukou vyloučený

Dobře rozehraný zápas a dvoubrankové vedení hostům domácí berou v rozmezí 5. minut, okolo 70. minuty. Nejprve to byla dorážka po centru a nedůrazu při bránění. Potom přišla šance z penalty po lehce sporné ruce ve skluzu na pomezí pokutového území. Další už gólem nekončila, za to zápas ano, s výsledkem 2:2.

"Dobrý bod z venkovního zápasu, ale po průběhu to mohlo být i lepší," řekl za hostující mužstvo Ondra Votoček a pozval fanoušky Plavů na další zápas: "Příští víkend hrajeme v neděli 15,30 doma proti Kokonínu."

A jak viděli remizu domácí?

Za FK KOVO předseda Lukáš Šilhán:

"Začátek zápasu byl poměrně vyrovnaný bez vážnějších šancí. S přibývajícím časem se domácí více začali tlačit před branku hostí a vytvářet si i slibné šance na vstřelení branky. To se ale nepovedlo a tak se šlo do kabin za stavu 0:0.



Druhý poločas začal opět vyrovnanou hrou až do 57. minuty, kdy se po dlouhém vhozeném autu do pokutového území prosadil hostující Gregor a poměrně šťastně šli hosté do vedení. Ještě hůře bylo pro domácí o deset minut později. Šilhán zahrál v pokutovém území rukou, který se snažil zabránit jasnému gólu. Následovala červená karta a pokutový kop, který Gregor proměnil. Hosté tak vedli už 2:0.



Vyloučení paradoxně domácím pomohlo a v 71. minutě se v pokutovém území prosadil nová posila domácího mužstva Matúška. Domácím to vlilo krev do žil a o pět minut později bylo již vyrovnáno. To se po nařízené penaltě, prosadil domácí Farský, který tak odčinil neproměněnou penaltu v předešlém zápase.



Domácí se dál snažili zápas otočit ve svůj prospěch, ale to se jim už s nedostatkem sil nepovedlo. Naopak si museli dávat pozor na nebezpečné výpady hostů, kteří ale také žádný z nic neproměnili v branku. Tak se obě mužstva asi zaslouženě rozešli smírně 2:2. Nutné ještě zmínit, že utkání řídil mladý rozhodčí Patrik Šálek, který předvedl kvalitní výkon."

Diváků: 20

Rozhodčí:Šálek Patrik, Nagy Zdeněk, Nagy Lukáš

FK KOVO z.s. TJ Sokol Plavy B 2:2(0:0)

Střelci: 71. Matúška Matěj, 76. Farský Robert (pen.) - 57. Gregor Karel, 67. Gregor Karel (pen.)

Sestava Plavů: Průcha, Trdla, Pekelský, Nosek, Šourek, Jón, Pekař, Kouřil, Lubas, Gregor, Tolvaj

Náhradníci: Čermák, Jandura, Gallyas, Trmal

Sestava Kovo: Bednář, Zajíc, Šilhán, Halama, Farský, Dritton, Hall, Přibyl, Trytko, Matúška, Poláček, Karagi, Čarný, Sankot, Zikeš