O body se podělily zatím vedoucí Zásada, která se chystá vybojovat postup do vyšší soutěže a šestý tým Mšena.

„S první Zásadou to byl těžký zápas. Trochu jsme náš tým posílili mladými kluky, aby to bylo vyrovnané, protože jinak za béčko hrají naši starší hráči. Vedli jsme 2:0, remíza pak byla zasloužená a bereme ji všema deseti. Zásada ještě neprohrála, s námi remizovala. A naši kluci to odmakali, jezdili celou dobu výborně. Myslím, že jsme ji hodně potrápili, že to byl dobrý zápas, ale na těžkém terénu,“ řekl k utkání kouč domácích David Ryšavý.

Kapitán hostů Petr Fišer potvrdil, že terén byl, obzvlášť ve druhém poločase, hodně mokrý. „Nedalo se moc kombinovat. Utkání to ale bylo kvalitní, my jsme ovšem zaspali začátek a dostali jsme se do dvoubrankového manka. Trochu jsme prostřídali sestavu, ve druhé polovině jsme vstřelili gól. Hrálo se na jednu bránu. Domácí poctivě bránili. Po dalším střídání se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Soupeř byl kvalitní a za jeden bod jsme určitě rádi.“

Malá Skála – Kokonín 4: 1 (1:1)

Za hosty František Maixner: „První poločas byl vyrovnaný, skóre taky. Měli jsme šance na konci první půle, ale neproměnili jsme je. Ve druhé už byli domácí lepší, hlavně Šilhán, střelec jejich tří gólů. Nám nešlo přihrát. Teď nás čeká dohrávka ve středu v Plavech. Ale ten termín není dobrý, kluci jsou v práci. Zápasů je v soutěži hodně, protože je delší, než bývala, díky většímu počtu týmů. Hrát se má až do půlky listopadu. Navíc hřiště bylo už dnes po dešti špatné, natož v listopadu. Nikdo si moc nechce ničit hřiště, všechno je o penězích. “

Za domácí Petr Volek: „Začátek byl z naší strany rozpačitý. Z první šance jsme gól nedali, naopak Kokonín dal brzy na 0:1. My jsme vyrovnali. V druhé půli jsme přidali z brejků tři další góly. Hráli jsme v klidu se zajištěnou obranou. Když byla možnost, tak jsme jim to tam poslali, svůj den měl Jirka Šilhán. Z naší strany po dlouhé době velice dobrý zápas, vyhráli jsme doma. Za Kokonín nastoupil dokonce i Milan Fukal, ale nepomohlo jim to.“

Plavy B – Hodkovice B 3:2 (1:2)

Kapitán domácích Milan Kouřil: „Čekali jsme slabé Hodkovice. Ve stejný čas měl hrát jejich A tým. Ale zápas se jim zrušil, tak soupeř přijel posílený o hráče z áčka, ale my jsme měli také. Hrál se kvalitní zápas. Měli jsme v prvním poločase spoustu šancí, ale, místo abychom 5:0 vedli, tak jsme prohrávali. Ve druhé půli jsme je ale už k ničemu nepustili a výsledek jsme si pohlídali. Kdyby to skončilo 15:3, tak by se nikdo nedivil, ale to bychom museli všechny naše šance proměnit. Soupeř nás pak trochu potrestal, když byl poločas 1:2. Hřiště bylo trochu rozbité, ale hrát se dalo, žádná holomajzna. Nehrálo v sobotu naše áčko, tak jsme měli připravený plac. Ve středu máme dohrávku s Kokonínem, chceme vyhrát a dotáhnout se na druhý Brod.“

Za hosty trenér Roman Zitko: „Zápas se nepovedl hlavně rozhodčím, z jejich strany byl dnešní zápas pořádná šaráda. O výsledku rozhodla penalta. Plavy byly oproti nám lepším týmem. Máme několik zraněných hráčů. Byli bychom rádi, abychom se udrželi ve středu tabulky a v závěru dopadnout co nejlépe. Ve středu nás čeká dohrávka se Smržovkou a potom doma s Kovem.“

Smržovka B – Nová Ves 1:2 (1:1)

„Bylo to pro nás příjemné překvapení. V prvním poločase byli lepší domácí, ve druhém hosté. Vstoupili jsme do zápasu a hned v první minutě jsme dostali z rohu gól. Pak jsme ovládli střed pole, snížili jsme na 2:1 a pak už jsme výsledek uhlídali, i když rozhodčí nastavoval sedm minut. Domácí si mysleli, že si zaslouží remízu, ale my jsme jim to neumožnili. Je to naše první podzimní výhra. Teď máme doma první tým tabulky, přijede Zásada. Trénujeme, jak jen to jde, když mají kluci po práci už čas," uvedl k utkání trenér hostů Miroslav Kohout.

Jenišovice – Lučany B 5:1 (2:0)

„První poločas byl celkem vyrovnaný, my jsme z šancí dali, oni ne. Ale my jsme měli šancí daleko víc, než jsme využili, výsledek mohl být jiný. Mohli jich dostat Lučany být. Teď budeme hrát s Kokonínem na hřišti v Malé Skále.“

Předseda FK Oldřich Churý ještě stále nemá důvod k radosti. Tým se na podzim nedaří a potřeboval by body jako sůl. „Byl to vyrovnaný zápas, prvních dvacet minut jsme byli lepší, ale nevyužili jsme šance. Ve druhém poločase už ale byli domácí lepší. Dokázali toho využít. Kádr jsme trochu lepili, máme nějaké marodi. Ještě jsme snížili na 3:1, ale finální akce na naší strany byla špatný. Ale náš výkon takové porážce neodpovídal. Měli jsme problémy, když už jsme se dostali do vápna, co s tím dál.“

Kovo – Josefův Důl 6:1 (3:0)

Trenér domácích Liridon Karagi: „Do zápasu s Pepikodolem jsme vstoupili velice natěšení, a to z mnoha důvodu. Dlouho jsme nehráli, odpadly nám dva zápasy díky nepříznivému počasí. Mámo mnoho kluků, např. Poláček Bugár, kteří do našeho týmu přestoupili právě z Josefova Dolu, a to včetně mě. Proto tohoto soupeře máme rádi. Hlavní důvod ale byl, že se nám po zranění vrací do hry a hlavně do formy mladí kluci jako Přibyl nebo Ferenc. Do utkání jsme tedy nastoupili natěšení a hlavně s odhodláním přerušit špatné výsledky a konečně vyhrát. Vše se povedlo. Vyhráli jsme a trefilo se šest různých střelců. Doufám, že to klukům zvedne sebevědomí a vrátí se nám další kluci z marodky. A že budeme stoupat tabulkou vzhůru. Další zápas nás čeká v Hodkovicích, kde jsme v loňské sezoně utrpěli největší porážku v historii klubu. Tak snad to napravíme.“

Zdeněk Miksa za hostující tým důvod k radosti neměl. „Zatím se nám na podzim nedaří. Máme málo hráčů. Ale věřím, že se to ještě změní.“

Držkov B – Železný Brod B 2:1 (1:1)

„Hrál jsem za béčko celý zápas, měli jsme málo hráčů, hodně zraněných nebo mají virózu. Hráli jsme na těžkém terénu, snad jsme ho úplně nezdevastovali a budeme moct na něm o víkendu hrát. Bojovali jsme o každý balón. Brod byl fotbalovější. Ve druhém poločase jsme z penalty dali na 2:1. Možná to byl na penaltu přísný faul. Přežili jsme ještě několik závarů před naší brankou, při kterých už jsem viděl, že z toho bude gól. Soupeř byl fotbalovější, lepší, měl mladé kluky. Ale my jsme ho do ničeho moc nepouštěli. Co mohli dát, nedali. Jsme rádi, že jsme udělali tři body.“