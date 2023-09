V Plavech se v sobotu 16. září slavilo sto let fotbalu! A celý slavnostní den měl pořádné grády. Dopoledne se na hřišti utkaly mládežnické týmy. Od 13 hodin odstartoval hlavní program, samozřejmě fotbalový.

Plavy oslavy 1 | Video: Josef Březina

V prvním utkání se proti sobě postavil tým Plavy 2023 a známé fotbalové osobnosti, mezi kterými nechyběla taková zvučná jména jako David Lafata, Jan Nezmar, Theo - Theodor Gebre Selassie a další.



O poločasové přestávce převzal zástupce Plavů Ondra Votoček z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu Ladislava Čičmance dárkový poukaz na pět tisíc korun, jako dárek k slavnostnímu výročí. Finance bude klub investovat zase jen do zlepšení své činnosti.



Po utkání pořadatelé svolali na hrací plochu všechny bývalé hráče, kteří se na narozeninovou oslavu klubu dostavili a společně si přiťukli stovkou frťanů „zelené“ na dalších sto let.

Historie plavského fotbalu se začala psát v roce 1923. První myšlenka se zrodila v hospodě U Tomšů. Louku tehdy zapůjčila pro fotbal firma Liebieg na Ostrově. To bylo území u Kamenice mezi mlýnem a továrnou, kde se ještě v 60. letech konaly různé oslavy. A pak už začal plavský fotbal psát svůj životopis

Na oslavách se sešli bývalí hráči, funkcionáři, fanoušci napříč věkovými kategoriemi. Potkali se přátelé, kteří se neviděli nejen pár, ale i mnoho let. A že si měli o čem povídat, o to nebylo pochyb.

A během vzpomínání na svoje fotbalové zážitky sledovali další zajímavý zápas. Tentokrát proti mužstvu Plavy 2023 nastoupili bývalé legendy jabloneckého FK. Na hřišti už předváděly výkony hodné jejich věku narození, ale i tak bylo znát, že si s míčem rozumí. Většinou bývalí profesionálové svoje zkušenosti potvrdili. A fanoušci byli spravedliví, fandili jednomu i druhému týmu. Kdo strávil sobotu na oslavách sta let fotbalu v Plavech, tak určitě nelitoval.

Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro které připravili také doprovodný program a rodiče se tak mohli v klidu oddávat vzpomínání s přáteli.

Za pořadatele Martin Makovec:

„Akce se vydařila. Nejen, že přálo počasí, ale hlavně se v našem areálu sešli příznivci fotbalu napříč generacemi. A proto jsme tuto akci hlavně pořádali. Mohli si prohlédnout zrekonstruovaný areál, velmi se jim líbily kabiny a zázemí vůbec. V rámci celého dne vládla výborná atmosféra, jsme rádi, že se u nás potkali ti, kteří se třeba několik let neviděli, fandí fotbalu a na naší slavnosti si o něm zase od srdce popovídali.“



David Lafata, oblékal dres FK Jablonec, v něm soupeřům nastřílel 88 gólů. Rád na působení na jablonecké Střelnici vzpomíná.

„Dnešní akce v Plavech se velmi podařila. Vyšlo počasí, přišlo hodně lidí. A klobouk dolů, sto let, to už je hodně vysoké číslo. Dneska se spíš fotbalové kluby rozpadají. A tady je vidět, že fotbal žije a lidé mu v Plavech fandí. Jsem rád, že jsem se po dlouhé době viděl s ostatními hráči. Hrálo se mi dobře, už je to běhání trochu těžší. Ale dobře jsme si zahráli, o výsledek ani tak nešlo. Snad jsme naším fotbalem zpestřili pěkné odpoledne.“

Co říkáte jabloneckému fotbalu, který jste také několik sezón reprezentoval?

„Jablonecký fotbal stále sleduji. Strávili jsme tady s rodinou hodně času, narodily se nám v Jablonci dvě děti a máme tady ještě hodně kamarádů a známých. Jednou v roce se snažíme sem přijet. Jablonci fandím. Přiznám se, že jsem zklamaný z toho, že je Jablonec tam, kde je, a to už druhý nebo třetí rok. Myslím, že tam určitě nepatří, a to jak kádrem, tak rozpočtem a tradicí. Držím palce, aby se brzy dostal v tabulce o několik příček výš. Důležité vždycky je dobře nastartovat sezónu. A to se Jablonci za poslední roky moc nedaří. Odehrál jsem tady hodně krásných zápasů, rád vzpomínám na doby, kdy se nám dařilo.“



Heřman Kubín, bývalý hráč FK Jablonec:

„Přišel jsem si zahrát a mám na starosti sestavu staré gardy FK Jablonec. Nastoupí Nežádal, Burda, Rožeň, Klápště, Bornerová, Galbavý, Mrklas, Fišer, Fedák, Gottvald, Křelina, Markalous, Kohoutek, Szatmari a Kubín. Snažíme se stále si fyzičku udržovat. Já teď hraju za Novou Ves, kde se staví nový tým. Mám tam vnoučata. Tak jsem rád, že uvidí dědečka hrát fotbal. Za Jablonec jsem hrál v letech 1981 – 1992, potom jsem vystřídal Děčín a Mladou Boleslav. A pak jsem si odskočil na dvě sezóny do Indonésie. Vrátil jsem se nejprve do Modré u Děčína a pak na Jablonecko. Hrál jsem tady za Janov, Pěnčín a osmnáct let na Malé Skále. Teď čekám, jestli mě nepovolá Látal (smích).

Ale chyba na Střelnici není v trenérech. Podle mě je potřeba nakoupit kvalitní hráče. Není možné, aby mančaft prohrával pod třemi trenéry za s sebou. To je špatně. Je potřeba nechat trenéra alespoň dva roky pracovat s týmem. V naší republice je takový trend, že nastoupí nový trenér, s ním odehrají hráči špatně čtyři zápasy a jde pryč. Za tak krátkou dobu nemůže doplnit hráče jak on chce. Je v nervech, protože se nedaří. Každý trenér má svoji taktiku. A chvíli trvá, než se tým přeorientuje z jednoho trenéra na druhého. A můj tip na derby Jablonec – Liberec? Bude to remíza.“



Miroslav Fedák, bývalý hráč FK Jablonec

„Jsem odchovanec Jablonce. Hrál jsem za něj od sedmi let až do roku 1983, kdy jsem šel na vojnu. Z ní, z Dukly, jsem se vrátil a po dvou letech jsem přestoupil na pět let do Turnova. Ale zase jsem se do Jablonce vrátil. Prožil jsem tady skoro celý svůj fotbalový život. Rád vzpomínám třeba na to, když jsem jako žák podával míče hráčům, třeba Rudovi Svobodovi, když postoupili poprvé do ligy. I když jsem se pak taky dostal do A mužstva, tak hráči kolem Rudy Svobody byli pro mě vždycky bohové. A jak to bude s Jabloncem? Bez Míry Pelty bude mít fotbal asi problémy. A co jim teď poradit? Určitě to není trenérem. Dnes je zkorumpovaná doba i ve sportu. My jsme měli k fotbalu a všemu kolem něho jiný, lepší, kamarádštější přístup. Kolem fotbalu se tenkrát netočily takové obnosy. Největší radost mám, když se objevím na Střelnici a Jarda Hrabák (pozn. red. fotbalový expert a novinář) mi řekne: „Tys byl aspoň špinavej a někoho si nakopnul.“ Za mojí kariéry na Střelnici jsme chodili s místními lidmi na pivo. Měli jsme dobrou partu. Neskočili jsme hned do auta a neodjeli. Já jsem si v Jablonci našel manželku, narodily se mi tady děti. Dneska je to všechno jinak. Dnešní hráči berou fotbal jako zaměstnání. A dál je jim to asi jedno. A jak dopadne derby Jablonec – Liberec? Přeju Jablonci, ale jsem objektivní. Takže podle mne to bude remíza 1:1.“



Petr Hlaváček, bývalý hráč Plavů:

„V Plavech jsem hrál před deseti lety, od třiceti osmi let, nejdřív za áčko, pak za béčko, jako ofenzivnější záložník na levé straně. Dnešní zápas se hraje hokejovým způsobem, tak to snad zvládneme. Uvidíme až v kabině, jak jsme se my, bývalí hráči, dnes sešli a kdo nastoupí. Snad se bude rychle střídat a diváci uvidí pěkný fotbal.“



rozhodčí obou zápasů Václav Albl:

„Bylo to slušné utkání, v přátelském duchu. První utkání bylo pro mne krásným rozběháním na to druhé. Tyto zápasy nikdy nejsou vyhrocené, nedochází k incidentům. Pískám od svých třiceti šesti let a už to bude třicet šest let. Stále mě to baví, zdraví zatím drží a to je nejdůležitější. Odpískám za sezónu přibližně sedmdesát zápasů. Takže za ty roky už jich pár bylo. A jaký je dnešní fotbal? Mladí hráči jsou hodně agresivní a myslí si, že jejich pravda je jedině ta správná. Mají z rozhodčích velmi malý respekt. Když se někdy objeví na hřišti takový hráč, tak než abych ho týmu vyloučil, tak jdu na střídačku a upozorním trenéra, aby si ho stáhl ze hry. A to funguje.“