Pohárový zápas před zahájením mistrovských utkání I. B třídy sehrál o víkendu také tým Smržovky. Vysoká návštěvnost potvrdila „absťák“ fanoušků po kvalitním fotbale.



DIVÁKŮ BYLO PŘES STO

Kolem smržovského hřiště fandilo přes sto šedesát diváků, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Tu znásobila také hudba, občerstvení a příjemné zázemí, které smržovský sportovní areál vždycky nabízí.

Spartak Smržovka – Sokol Ruprechtice 4:3 na penalty

Smržovka ve své domácí premiéře předvedla kvalitní výkon. Zápas byl vyrovnaný, a to se soupeřem, který hraje o třídu výš.

ŠTĚSTÍ SE ZABYDLELO U DOMÁCÍCH

„Vedli jsme 1:0, soupeř vyrovnal, pak jsme dali na 2:0, zase vyrovnal a dostal se do vedení na 3:2. My jsme vyrovnali. A nakonec, při stavu utkání 3:3, se nám podařilo proměnit penaltu a tím rozhodnout zápas,“ popsal stručně průběh duelu smržovský Jiří Macek. Vyrovnávací branku vstřelil Jakub Klaus. Při penaltách se situace střídala a diváci sledovali napínavě, kdo bude ten šťastnější. A tím byla Smržovka. „V penaltách to bylo vyhrocené, ale zajímavé. S týmem z vyšší soutěže mohli fanoušci vidět pěkný fotbal. Hodně nás podržel náš brankář,“ zdůraznil Jiří Macek. K prvnímu mistráku jede Smržovka do Semil.

DERBY PROTI PLAVŮM

Na další doma se pak mohou fanoušci těšit 5. září. Do Smržovky přijede nedaleký soused, tým Plavů, takže se bude jednat o sousedské derby. A že dorazí fanoušci z Plavů, o tom není pochyb.