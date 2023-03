''Nesehrajeme plánované utkání s Chrastavou. Namícháme týmy z hráčů áčka a béčka. Kluci si aspoň po dlouhé přípravě trochu odpočinou a nebudeme riskovat zranění. Po tréninku máme v klubovně zápisné, přípravu si zhodnotíme a probereme taktiku na první zápas soutěže. Kluci sehráli sedm kvalitních zápasů a všechna vyhráli v celkovém skóre 50:9. Obzvlášť dobré bylo utkání s Viktorií Vestec, kde jsme sice brzo prohrávali, ale vysokým nasazením a bojovností jsme dokázali vyrovnat ještě v prvním poločase a ve druhém přidat další dva góly (4:2).

Mšeno sbírá v přípravě skalpy. V generálce si to možná rozdá s Chrastavou

Divákům se musel fotbal v Břízkách líbit, padlo hodně gólů. V každém zápase se snažíme soupeře napadat už při rozehrávce na jejich půlce, to je sice náročný styl, ale máme natrénováno a v zápasech nám to k pár gólům pomohlo. Kluky musím pochválit i za přístup k tréninkům, scházeli jsme se v hojném počtu i na ty nepopulární kondiční. Jednou v týdnu si kluci dokonce chodili zaběhat sami. Mít čtyři tréninky týdně už musí být v zápasech vidět, a tak se nám rozstříleli všichni útočníci. Jmenovitě Obršlík, Pavelka, Nykrín a přidal se i záložník Hujer. Obrana se zálohou hraje taky ve slušné formě, snad si to přeneseme do prvního zápasu s Desnou, který hrajeme už příští sobotu 25. března. Děkujeme všem Mšenským fanouškům a těšíme se na jejich podporu i v zápasech soutěže I. B třídy."