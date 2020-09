Podzimní soutěž zatím Rychnovským vychází. Útočí na nejlepší pozice I. B třídy. Přemýšlí o postupu?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Domácí Rychnov nastoupil do utkání I. B třídy bez 4 hráčů základní sestavy z toho 3 ze stabilní obrany. A tak domácí trenér měl těžký úkol jak složit obranu. Pro domácí začalo utkání velmi špatně, když si dali už v 6. minutě vlastní gól. Domácí to nepoložilo a tlačili se do útoku a zaměstnávali hostujÍcí obranu.