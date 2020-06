V sousedském derby turnaje O Pojizerský štít byl k vidění překvapivě svižný fotbal. Přes vytrvalý déšť se hrálo na dobrém terénu, který počasí nijak nepoznamenalo.

KAŽDÝ CHVILKU …

Utkání se vyvíjelo tak trochu v duchu hesla „Každý chvilku, tahá pilku“.

Zpočátku vypadali lépe domácí, jenže do vedení šli hosté ze Smržovky a zdálo se, že převzali iniciativu na celý zápas. Své vedení navýšili na 2 : 0 a vypadalo to, že je hotovo. Domácí ale hru postupně vyrovnávali, dokázali snížit a v poločase se šlo do kabin za vedení hostí 2 : 1.

Start do druhé půle se začal vyvíjet lépe pro lučanské borce, kterých jako by bylo chvílemi na hřišti více. Odměnou bylo vyrovnání, když další velká šance zůstala nevyužitá. Ovšem radost netrvala dlouho. Smržovka se opět zvedla a znovu se ujala vedení.

VIDĚLI SEDM GÓLŮ

Před početnou diváckou kulisou se hra i trochu přiostřila, ale vše v rozumných mezích. A ke slovu se dostali opět domácí, kteří dokázali znovu stav srovnat. Jestliže na některých hráčích byla znát nerozehranost a fotbal neměl nejvyšší kvalitu, pak množství branek a nasazení obou týmů muselo fanoušky uspokojit.

Deset minut před koncem se znovu ujali vedení Smržovští. Bylo to trochu se štěstím, když byl míč tečováný vlastním hráčem do protipohybu lučanského gólmana. Těsné vedení pak v hektickém závěru hosté udrželi a odvezli si z lučanského hřiště důležité tři turnajové body.

Lučany: Smržovka 3:4 (1 : 2)

Za hosty okomentoval utkání Jiří Macek:

„Bylo hodně podobné tomu, které jsem sehráli na hřišti soupeře na podzim roku 2019, kdy jsme též vyhráli, ale vyšším skóre. Zápas měl všechny parametry, jaké mají derby mít, byl od první minuty vyhecovaný. Lépe jsme na tom byli my, a proto jsme se již v 8. minutě dostali do vedení střelou Klause z úhlu na přední tyč, od které se míč odrazil za domácího brankáře. Samozřejmě jsme nepolevili a hned ve 20. jsme zvýšili své vedení na 2:0 po krásné akci Hrabánka. V závěru poločasu, asi ve 40. minutě snížil Koudelka na 1:2. A s tímto výsledkem skončil první poločas vyhecovaného utkání.“

PLÁNY JIM NEVYŠLY

Do druhého poločasu hosté nastoupili, jak uvedl Jiří Macek, s tím, že chtějí zvýšit své vedení a uklidit hru. Ale to se jim nepovedlo, Domácí je hned od 46. minuty dost trápili.

„Byli nabuzeni z poločasové přestávky a zúročili to v 55. minutě. Vyrovnali na 2:2, to se nám vůbec nelíbilo. Začali jsme hrát opět svoji kvalitní hru a vyplatilo se nám to. Po krásném rohu Ivana Panutchika (nová posila A týmu) v 62. minutě zvýšili hosté své vedení na 3:2, kdy míč do branky usměrnil hlavou Vokus. Tenhle výsledek se naprosto nelíbil domácímu mužstvu a opět zabralo. A po naší chybě ve středu hřiště jsme obdrželi v 74. minutě vyrovnávací branku na 3:3… Ale samozřejmě že my jsme stále hráli na svou kvalitu a tu jsme využili v 80. minutě hry, kdy se do samostatného úniky dostal Vojta Kobr a uklidil míč za záda domácího brankáře. Deset minut do konce utkání bylo ještě hodně času, a tak nás domácí ještě hodně potrapili svými standarkami a rohovými kopy… ale my už jsme si závěr utkání pohlídali a slavili jsme opět po půl roce vítězství na sousedním hřišti v Lučanech,“ připomenul za Smržovské Jiří Macek.