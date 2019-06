Tam nyní kromě hlavní travnaté plochy naleznou návštěvníci kabiny s ubytovnou, zastřešenou plochu pro diváky, terasu a multifunkční hřiště, které je v provozu od loňského roku.

BOJOVALI TAKY O DIVIZI

Zásadští za posledních sto let urazili dlouhou cestu od okresních soutěží až po první místo v krajském přeboru, kde v roce 1987 Zásada bojovala s Chomutovem B o účast v divizi. Zavzpomínat na tyto časy a hlavně si sportovními zápasy připomenout, že i nyní má Zásada jak žákovské týmy, tak dospělé, plánují v Zásadě 8. června letošního roku.

Jak probíhají přípravy na takovou oslavu prozradil současný předseda klubu Miroslav Princ: „I přesto, že v našem areálu pořádáme řadu fotbalových utkání, turnajů, ale i kulturních akcí, chceme, aby oslavy 100 let našeho klubu byly příjemnou připomínkou tohoto významného jubilea. Budeme proto velmi rádi, pokud se 8. června do našeho areálu dostaví co nejvíce bývalých hráčů, trenérů a funkcionářů, kteří v Zásadě působili. Je pro nás nemožné oslovit všechny jednotlivě. Všechny ale jménem mým a našeho klubu zvu na tuto oslavu, kde se mohou setkat se svými známými a kamarády.“

PROGRAM JE NABITÝ

Organizátoři v Zásadě připravili bohatý program. Od 9.30 hodin budou probíhat fotbalové zápasy jak dětí, tak dospělých. Návštěvníci si mohou také prohlédnout výstavu fotografií, shlédnout vystoupení mažoretek. Narozeninový večer zakončí ve 20 hodin posezení při hudbě, ohnivá show a ohňostroj.

PROTI STARÉ GARDĚ

V 17 hodin vyběhnou na hrací plochu internacionálové ČR, kteří se utkají se zásadskou starou gardou. V jejich dresu se divákům představí například trenér FK Jablonec Petr Rada, trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý, Horst Siegel, Václav Kadlec, Jan Fiala, Karel Jarolím, Radim Hromádko, František Štambacher, Günther Bittengel a další fotbalová esa.