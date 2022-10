Malá Skála – Plavy B 1:5 (1:5)

Maloskalský Petr Volek: „Odehráli jsme první půlku. Hřiště nebylo kvalitní a nás se sešlo k utkání tentokrát hodně málo, jedenáct a z toho ještě pár marodů. Takže rozhodčí ukončil utkání na základě našeho požadavku po druhém poločase. Musíme doufat, že to o víkendu dopadne lépe. Hrajeme doma s Kokonínem, který ale na našem hřišti trénuje. Takže vlastně hrajeme oba na domácí půdě. Bude záležet na počasí, jestli se bude hrát. A na toto utkání musíme hodně rychle zapomenout.“

Kouč Plavů Jan Kouřil: „Hráli jsme jen půlku. Soupeř zápas skrečoval, údajně pro zranění hráčů a špatný terén. Podle nás bylo ale hřiště poměrně slušné, žádné kaluže. Poločasový výsledek by měl zůstat a body jsou naše. My jsme měli super mančaft, oni naopak ani jednoho na střídání. My jsme i v tom prvním poločase mohli dát gólů třeba deset. Za stavu dva nula jsme vedli, pak se domácí nadechli, tlačili nás, chvíli nás přehrávali. Ale pak jsme jim utekli a domácí už pak stagnovali a rezignovali. Vedeme si zatím dobře, ještě máme zápas k dobru. Snad prodloužíme vítěznou šňůru. Máme anglický týden, hrajeme středa, neděle, středa. Bereme středy místo tréninku a asi nám to prospívá.“



Jenišovice – Držkov B 2:3 (1:1)

Domácí hrající trenér Leoš Bernat: „Byl to vyrovnaný zápas, pro hosty rozhodl až závěr, vyhráli jen o gól. Ale remíza to být mohla. O víkendu máme doma Lučany, tak snad vyhrajeme.“

Jaroslav Salaba za hosty: „Utkání bylo vyrovnané, dostali jsme se do vedení. Domácí srovnali. Trochu se faulovalo, ale rozhodčí hru ukorigoval. Pak jsme se zase dostali do vedení. Soupeř měl chvíli trochu víc ze hry a zase vyrovnal. Nám se podařilo dát ještě jeden gól a na ten už Jenišovice nezareagovaly. Body máme a to je důležité.“



Mšeno B – Smržovka B 5:1 (1:1)

Spokojený byl trenér Mšena David Ryšavý. „První poločas byl vyrovnaný, Smržovka měla několik šancí. Ve druhém ale odešla fyzicky. My jsme udělali změnu v rozestavění. Vyplatilo se to. Dokázali jsme taky, že na našem velkém hřišti se nám dobře hraje. Smržovka měla dobrý tým, ale my jsme byli lepší, ve druhé půli jednoznačně. Teď nás čeká první Zásada. Chceme, aby to byl dobrý a zajímavý zápas, abychom jim byli vyrovnaným partnerem, alespoň na remízu.“

Za hosty Veronika Veseloušová: "Do zápasu jsme vstoupili bojovně a první poločas byl vyrovnaný. Šli jsme do vedení, ale do konce poločasu domácí srovnali. Terén nebyl nakloněn ani jednomu z týmu, po vydatném dešti to v určitých chvílích vypadlo, jak na kluzišti. V druhém poločase jsme inkasovali hned na začátku. Po našich chybách a nepřesných balónech výsledek hovoří za průběh druhého poločasu."

Zásada – Železný Brod 3:2 (3:1)

Kapitán domácích Petr Fišer: „Nám se povedl vstup do utkání, už ve třicáté vteřině jsme dali na 1:0. Pokračovali jsme tak dál a zvýšili na 2:0. Brod měl mladé, běhavé hráče, kteří zkorigovali výsledek na 2:1. Diváci chválili kvalitu zápasu s tím, že na okresní přebor je to velmi pěkný fotbal. Byli jsme aktivní dopředu, hra se přelévala zprava doleva. Začali jsme hosty přehrávat a upravili jsme na 3:2. Jsme velice spokojení s výsledkem. Dali jsme tři góly, všechny vstřelil Dominik Mrkvička.“

Za hosty trenér Zdeněk Mařík: „Vítězství nám uteklo o vous. V desáté minutě jsme udělali chybu a domácí nás potrestali. Dostali jsme na 1:0, pak se kluci trochu zvedli, ale dostali jsme druhý z rohu. Snížili jsme na 2:1, ale inkasovali jsme třetí taky z rohu, neuhlídali jsme hráče. Ve druhém poločase jsme snížili na 3:2. Zásada ale měla víc ze hry. Vyrovnali jsme se jí, ale, bohužel, třetí gól jsme dát nestihli. Zápas to byl remízový. Měl vyšší úroveň než na okresní přebor. Divákům se musel fotbal líbit. Bohužel, pro nás to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale v tabulce zůstáváme druzí. Chtěli jsme ze Zásady přivézt alespoň bod. Nemáme nic. Ale musíme dát hlavu nahoru. Jedeme do Držkova, uvidíme. Kluci se zvládnout dát dohromady a zase najedeme na vítěznou vlnu. Soupeř byl dnes o trochu šťastnější. Utkání by slušela remíza.“



Lučany B – Hodkovice B 2:8 (1:4)

Oldřich Churý za domácí: „Vedli jsme ve třetí minutě jedna nula. Soupeř byl ale velice dobrý v útoku. Měli posily z A týmu. Proměnili každou útočnou akci, kterou měli. My jsme moc posílit z áčka nechtěli, aby se nám nezranili hráči na sobotní derby se Smržovkou. Hosté byli lepší. V poli sice výkon vyrovnaný, ale, když vystřelili, dali gól. A to ještě náš gólman asi čtyři, pět gólů chytil. Naše obrana vyhořela, Hodkovice vyhrály zaslouženě. My máme ale velmi dobrou mládež. Kategorie dospělých se nám nějak pořád nemůže rozjet. Ale my se z toho dostaneme.“



Josefův Důl – Kokonín 3:3 (1:1)

Vedoucí domácího mužstva Zdeněk Miksa: „Aspoň jeden bod jsme vybojovali v poslední minutě. Poločas byl remízový. Pak jsme prohrávali 1:3. A naši kluci během deseti minut srovnali. Spokojený jsme z jednoho bodu, ale potřebovali bychom tři. Šancí jsme měli víc, nevyužili jsme je. Musíme brát i tu remízu.“

Za hosty František Maixner: „Josefův Důl hrál svoji nakopávanou hru. Ve druhém jsme šli do vedení, měli si ho udržet. Bylo to bojovné utkání, těžký terén, nepřálo ani počasí, ale s tím nic neuděláme. Remíza je asi spravedlivá. Spíš jsme ale mohli vyhrát my, protože soupeř nám dal gól v devadesáté minutě. Teď hrajeme na Malé Skále, tak snad bude dobrý terén.“

Kovo - Nová Ves

ZRUŠENO!