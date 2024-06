105. narozeniny jsou dost významným důvodem k tomu, aby přijela významná fotbalová jména. Do Zásady na oslavu dorazili bývalí čeští internacionálové. A společně s domácí starou gardou dokázali, že věk je jen číslo.

Zásada oslavy 1 | Video: Josef Březina

Po hřišti v modrých dresech bez známky únavy, ale naopak s plným fotbalovým nasazením bojovali o každý balón Řepka, Frýdek, Siegl, Matušovič, Hübschman, Fukal, Jindříšek, Janů, Křížek, Krystan, Holeňák, Michálek, Rejman, Obajdin, Novotný,Čížek . Jejich svatyni hlídal Evžen Dvořák.

V bílém na hrací plochu vyběhli domácí borci Růžička, Kopal, Mrklas, Rožeň, Šindelář, Lhota, Kimgchner, Fišer, Šulc, Vebr, Matějček, Vondráček, Princ, Varga, Kotyza, Kraus, Vraněk, Havel, Hovorka.

Fotbalové výkony obou týmů sledovaly desítky fanoušků a s pohledem na hráče vzpomínali na jejich aktivní, profesionální a leckdy i zahraniční působení ve fotbalovém světě.

Úvodní branku brzy inkasovali domácí. Ale už v 16. minutě se domácímu Princovi, hlavnímu organizátorovi a předsedovi SK Zásada, podařilo vyrovnat v momentě, kdy gólman Dvořák podcenil jeho kvality.

I když hosté nedali Zásadským šanci se radovat z vítězství, k vidění byla parádní fotbalová přehlídka rychlosti, šikovnosti, zkušenosti. A mezi diváky bylo několikrát slyšet, že by se několik internacionálů určitě uplatnilo v aktuálních soutěžích, včetně těch ligových. Na mysli měli zcela jasně Tomáše Čížka, Tomáše Řepku, Milana Fukala…

Fotbalovou šarádu předváděl také Tomáš Hübschman, hráč prvoligového FK Jablonec který, místo aby si užíval poslední víkend zasloužené dovolené, tak si zase šel s chutí zahrát fotbal.

„Dělám to, co mě baví. Děti chodí ještě do školy , takže odjet na dovolenou moc nejde. A já radši odpočívám takhle aktivně než doma na gauči,“ řekl jablonecký ligový záložník .

A jaký byl exhibiční zápas v Zásadě? Pohodový? „No tak pohoda to není nikdy. Každý soupeř má svoji kvalitu a i Zásada. Dali branku a je to nepříjemný tým,“ dodal s úsměvem.

Potvrdil také, že dovolená pro hráče FK Jablonec už tento víkend končí. „V pondělí by měly být testy v Praze na fakultě, v úterý v Jablonci. A pak už začneme trénovat. Přál bych si do nové sezóny, abychom byli všichni zdraví a abychom určitě hráli výš než poslední tři roky, kdy jsme se vlastně do posledních kol v lize zachraňovali. A to bychom už nechtěli,“ potvrdil Hübschman.

Pověsit kopačky na hřebík nemá v žádném případě v úmyslu. „Budeme o tom teprve jednat s majitelem a asi i s novým trenérem,“ dodal kvalitní jablonecký hráč.

Na svoje působení na zásadském trávníku zavzpomínal také bývalý ligový hráč a reprezentant Milan Fukal.

„Hraje se mi tady moc dobře. Je tady výborný výběr a také nádherný areál. Vždycky se mi tady hrálo hrozně dobře. Já jsem tady byl jako žák kdysi dávno, pak taky s jabloneckým dorostem na soustředění. Zásada měla vždycky hezké hřiště a hezké zázemí, jezdil jsem do tohoto areálu moc rád. “

Milan Fukal je stále aktivní posilou Kokonína a v okresním přeboru často zachraňuje nepovedená utkání. S fyzičkou nemá žádný problém. A to bylo na hřišti také vidět.

„Držím se. Během sezóny si zahraju asi dvacet i víc takových zápasů, jako je tento. Baví mě to mě to,“ dodal Fukal.

Volný čas, pokud mu nějaké ještě zbývá, teď věnuje hlavně sledování EURA.

„Včera jsem viděl Německo, bylo to přesvědčivé. Držím palce našim klukům, věřím, že uspějí dobře,“ zdůraznil optimisticky.

Předseda SK Zásada Miroslav Princ si první poločas „střihl“ také. A dokonce byl autorem vyrovnávací branky, když přehrál v bráně svého kamaráda Evžena Dvořáka. Pak se už ale musel starat, aby všechno klaplo tak, jak zásadští organizátoři naplánovali.

„Jako organizátor jsem maximálně spokojený, protože zatím, podle časového harmonogramu, nám vychází úplně všechno. Hráči přijeli. Na cestě ještě je Antonín Panenka, který je na jiném utkání, ale provede výkop našeho mistrovského utkání I. B třídy, které hrajeme od 17 hodin proti Lučanům. Jsem rád, že se nám sešel výborný tým ligového výběru. Kluci, kteří přijeli, přijeli v dobré náladě a vytvořili výbornou atmosféru. Diváci jasně viděli, že to tady všechny baví a je to velká paráda k oslavě 105. výročí,“ dodal předseda SK.

A jak hodnotil průběh utkání po pětačtyřiceti minutách?

„Musím říct, že na začátku to bylo jedna jedna a bylo to hratelné. Pak jsme, bohužel, udělali v obraně dvě menší chybičky. Poločas skončil 1:4, ale stále hrajeme dál, máme hodně zkušených kluků na střídačce a věřím, že ještě určitě nějaký gól vstřelíme,“ doufal po první půli Princ. Zápas ale skončil vítězství internacionálů. I přesto všichni hráči odcházeli z hrací plochy jako rovnocenní spoluhráči, spokojení a s úsměvem na rtech. V Zásadě se i oni potkali se svými fotbalovými kamarády a zavzpomínali na aktivní momenty v nejrůznějších zápasech.

Po zápase byl na programu další slavnostní a velmi významný bod. „Oceníme bývalé hráče a funkcionáře, kteří si určitě zaslouží vyzvednout a poděkovat jim za dlouhodobou práci a podporu S.K. Zásada,“ zdůraznil předseda SK.

Dalším lákadlem pro návštěvníky byla bohatá tombola.

„V tombole máme víc než 220 cen. Mezi hlavními je Škoda elektro automobil na víkend od společnosti Rejsek, velký robot i nějaké televize. Opravdu si myslím, že máme deset hodnotných cen v řádech několika tisíc korun. A každý, kdo si dneska koupil tombolu, vyhrál i drobnou cenu. V 19 hodin bude hlavní slosování. Myslím, že díky tomu, že slavíme 105 let, jsou ty ceny opravdu moc pěkné,“ dodal hlavní organizátor.

A jak slíbil v přípravném období, nechyběla ani kapela, ve které na kytaru hrál jeden ze zásadských hráčů, kteří nastoupil proti internacionálům.

„Jirka Mrklas hraje na pozici stopera s číslem deset. Teď hraje na hřišti a večer zahraje v kapele přítomným návštěvníkům jak k poslechu, tak i k tanci ,“ upozornil Princ.

Sám odehrál část prvního poločasu a měl z toho velmi dobrý pocit. „Zahrál jsem si s klukama sice jen prvních dvacet minut, ale bylo to fajn. Kopačky jsem oblékl po několika měsících. A díky tomu, že jsem vstřelil panu Dvořákovi gól, mám z toho ještě větší radost. A radost mám z toho, že přišlo hodně diváků a že se jedná o opravdu pohodové přátelské utkání, které si všichni užíváme,“ řekl spokojeně.