Prezident SK Zásada Miroslav Princ o něm říká: „Je to festival, který stojí za to prožít. Ještě ve čtvrtek 18. srpna se bude v této části našeho sportovního areálu trénovat. A pak se začne měnit na přírodní koncertní sál. Fotbalisté na tréninkovém fotbalovém hřišti připraví dvě velkokapacitní pódia a mobilní obrazovku 5x4 metry. Čekáme návštěvu více jak dva a půl tisíce lidí. Musíme roznést stoly, postavit stany, připravit značení jak ve vesnici, tak v areálu. Hráči a všichni další členové SK musí nastěhovat alko i nealko nápoje, zapojit chlazení, navalit sudy piva, donést bedny s nápoji a prodejními zásobami. Pomáhají jim ještě další členové klubu a také rodinní příslušníci. Všechno musí být nachystané nejdéle v sobotu dopoledne.“

Ve fotbalovém areálu to není první akce, Zásadští zde pořádají různé další a často si ho pronajímají také ke svatebním nebo rodinným oslavám. Rockový festival je ale akcí největší. Kolem její organizace „běhá“ přes sedmdesát organizátorů. „Všichni to dělají zadarmo, jen za tričko SK Zásada. Na něm ale máme nápis, který říká všechno: „Bez nás to nejde.“ zdůraznil Miroslav Princ.

Návštěvníci se tedy mají na co těšit. Bezvadná atmosféra tam vládla všechny předchozí ročníky, pokaždé ale přijedou jiní hosté. S vlastní tvorbou se letos představí nestor naší hudební scény Martin Maxa. Svěží mladou muziku vám představí kapela roku 2019 v anketě Žebřík – skvělý JAMARON. Dále se představí liberecká Těla a Mandragora. V průběhu odpoledne vás zaručeně rozjedou Tres Udos se svým osobitým projevem a na závěr celé akce se můžete těšit na Hand Grenade. Tradičně se představí několik revivalů. Kabát revival s Jirkou Buškem je vám na našich akcích známý a umí vás rozparádit. Dále se kromě Lucie revival představí i Harlej revival. A na závěr přidáváme ještě skvělé Rammstein tribute show, kteří mají skvělé efekty a autentický projev.To vše se skvělým zázemím, pivem, koktejly a jídlem. Navíc s nezměněným vstupným 350 Kč v předprodeji a 450 Kč na místě.

Když se "fesťák" podaří, organizátoři uhradí všechny náklady, zbudou nějaké finance i pro fotbalisty a jejich areál.

„Co zbude, investujeme zpátky do areálu a do fotbalu, na sekání nebo nakoupíme hnojivu, míče, dresy, co je potřeba a na co nám to stačí. Na akci nemáme žádné externí prodejce langošů, vuřtů atd., všechno si zařizujeme vlastními silami. Areál otevřeme v sobotu ve 14 hodin, až do druhé, třetí ráno se vystřídá na pódiích deset kapel. Když akce skončí, zase se fotbalisté dají do úklidu a za pár hodin už nikdo nepozná, že se v areálu nějaká akce konala. Jen věřím, že se při tom fotbalisté příliš neunaví, protože je v neděli čeká první mistrovské utkání Okresního přeboru. Ale hrajeme ho ve Smržovce. Máme vysoké ambice pro tuto sezónu, chceme postoupit do I. B třídy. Tak doufám, že úvodní zápas na hřišti soupeře ve Smržovce zvládneme a připíšeme si v tabulce první tři body,“ dodal s úsměvem hrající člen, prezident SK a organizátor SK Mirek Princ.