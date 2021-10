Lučanští byli od počátku lepším týmem a postupně zvyšovali svůj tlak. Tým Sokola Bozkov však trpělivě bránil a čekal na svoji příležitost. Postupně začaly přicházet šance na straně domácích, ale všechny končily u skvěle chytajícího brankáře hostí Seiferta.

Domácím zatrnulo při standardce hostí, která skončila na břevně, to však bylo jediné ohrožení branky Lučan za celý poločas. Když už to vypadalo, že se do kabin půjde za nerozhodného stavu, tak ve 42. minutě podpořil útok domácí střední obránce Sobotík, který se po nádherně načasované přihrávce Röschla ocitl sám před gólmanem Bozkova a na dvakrát skóroval.

Lučany - Bozkov 3:0

Do druhého poločasu vstoupili hosté aktivněji začali více napadat rozehrávku Lučan, avšak obrázek hry se výrazně nezměnil. Šance a góly domácích na sebe nedaly dlouho čekat. Po deseti minutách druhého poločasu prokázal svůj fotbalový um domácí Řezníček, který si po těžkém převzetí míče pohrál s obránci Bozkova a nekompromisně skóroval. V 65. minutě se jako kanonýr projevil i lučanský Kočí, který pohotově dorazil odražený balón ze standardní situace.

Hosté se snažili stav korigovat, avšak gólové situace si nevytvářeli a do pokutového území Lučan se dostávali jen díky ojedinělým standardkám. Od stavu 3:0 již domácí hru zcela kontrolovali a žádné komplikace nepřipustili. Zápas v posledních 20 minutách ztratil tempo a spíše se jen dohrával.

"Jsem rád, že i když se nám dnes individuálně příliš nedařilo, tak jako tým jsme zápas dotáhli k přesvědčivému vítězství,” zhodnotil utkání předseda Tělovýchovné jednoty Lučany nad Nisou Oldřich Churý.