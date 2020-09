Pět gólů vstřelil soupeři Matěj Vaníček v zápase okresního přeboru II. třídy v Držkově. A to si jen odskočil z A týmu, kde druhý den hrál další utkání. Pět gólů v jednom zápase mu vyneslo titul KANONÝR VÍKENDU.



Kdy jste začal s fotbalem?

Děda i taťka fotbal hráli. Měl jsem k fotbalu blízko od dětství. Jako rodilý Jablonečák jsem si mládeží prošel ve Fotbalové akademii Jablonec. Začal jsem tam v pěti letech a vydržel až do čtrnácti. Fotbalové zkušenosti jsem nasbíral hlavně v tomto období.



Na které trenéry rád vzpomínáte, kdo vám hodně dal?

Na úplném začátku to byli určitě Petr Banický a Václav Štekr. Od deseti let mě trénoval Pepa Just starší. Hodně mě naučil Petr Bohatý.



Pak vás fotbal přestal bavit a dal jste se na jiný sport?

Ne. Potom jsem dal přednost škole a fotbalu jsem se věnoval už rekreačně.



Aktuálně oblékáte dres Držkova. Jak dlouho?

Za Držkov hraju asi desátou sezónu. Nemám žádné velké ambice, v Držkově kroutím desátý rok a tím asi moje kariéra skončí.



Jaký to je pocit dát pět gólů v jednom utkání?

Určitě jsou to góly celého týmu. Výborně zahrál Petrtýl, který mi připravil tři čtyři góly a dík tak patří taky jemu.



Počítáte si vstřelené góly?

Jednu dobu jsem si je počítal, bylo jich asi třicet sedm za sezónu. Dávat góly se mi daří tak průměrně, je pravda že už jsem jich pár dal. Ale pět v jednom zápase, to bylo mimořádné.



Kolik jste za ně zaplatil do klubové pokladny?

Zatím ještě nic, ale už vím že tento náš rozhovor mě určitě něco stát bude.



Hrajete tedy v útoku?

Když jsem přišel do Držkova, začal jsem hrát útočníka. Teď k nám přišly nové posily, tak místo v útoku hraju obránce, gólů už asi tolik nebude. Statistiky sleduju, ale už ne tak, jako když jsem hrál v útoku.



Jak trávíte volný čas, pokud vám nějaký ještě zbývá?

Občas jdeme s trenérem Evženem Dvořákem na hokej. Většina času ale patří fotbalu.



Sledujete i jablonecké prvoligové mužstvo?

Ano, určitě. Od dětství jsem chodil s dědou na fotbal, na Střelnici.



V sobotu hraje FK Jablonec proti Ostravě. Jaký je váš tip?

Vyhraje 2:1, trenér má kvalitní kádr, po přestávce by mohl být výkon ještě lepší.



A jak tipujete víkendové zápasy držkovského týmu?

Béčko hraje proti Kovo Halama, to bude velice těžký soupeř. Áčko hraje v Albrechticích. Tam je menší hřiště, na které jsou domácí zvyklí, takže zase těžké utkání. Čekáme rychlý a agresivní fotbal. Ale doufám, že z těchto dvou zápasů si připíšeme dalších šest bodů.