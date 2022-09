TJ Nová Ves – SK Jenišovice 1:4 (1:2)

Trenér domácích Miroslav Kohout: „Soupeř byl lepší, už to byli fotbalisti. A my jsme si prohru zapřičinili vlastními chybami. Jenišovice hrály A třídu a tak mají dobré hráče, to je nesrovnatelný. Ty naše ale musím pochválit, odvedli kvalitní výkon a taky nás podržel náš gólman. Zachraňoval, mohli jsme dostat i víc gólů. A to ještě Jenišovice neproměnily několik šancí. Vedli jsme 1:0 a zkazili jsme závěr prvního poločasu, který končil 1:2. Gól jsme dostali ve 45. minutě z trestňáku. Druhý poločas už hrál soupeř tak, jak potřeboval. My neproměňujeme šance, to je naše chyba. Ale budeme dělat všechno proto, abychom se zlepšili, a to už příští víkend v Železném Brodě. Na začátku soutěže máme samé těžké soupeře. Ale celkově naše mužstvo chválím.“

Leoš Bernat za vítězné Jenišovice: „Byla to docela hladká výhra pro nás. Hodně šancí jsme ještě nedali, ale byli jsme lepší. Teď jsme v pohodě, chceme se pohybovat v popředí tabulky.“

Sokol Kokonín – Sokol Držkov B 4:3 (4:0)

František Maixner za domácí: „První poločas byl jednoznačně v naší režii, byli jsme lepší. Ale pak se Držkovu jeden hráč zranil a hráli dál v deseti, protože neměli nikoho na střídání. Ale nás zaskočili a hráli v deseti líp než v jedenácti. Dali nám dva góly, pak jsme odpadli a bylo to pro nás patnáct minut hrůzy, ve kterých jsme dostali tři góly. V závěru se hrálo o výsledek. My jsme ještě několik šancí měli, ale už to nedopadlo. Výhru jsme už ale udrželi. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů.“

Trenér Držkova Evžen Dvořák: „Prohrávali jsme už v poločase. Ve dvacáté minutě si Kratochvíl utrhl achilovku a čeká ho operace. Šance jsme měli, ale jeli jsme na zápas jen v jedenácti, tak jsme neměli pak už koho doplnit. I tak jsme si ale řekli, že to ještě ztracené úplně není. A začali jsme hrát. Možná, kdyby se hrálo ještě o chvilku dýl, tak to mohlo skončit jinak, nějaké góly bychom tam ještě dotlačili. Ale, bohužel. Utkání se hrálo na dobrém hřišti. Rozhodčí byli zkušení. Zápas hodnotím kladně.“

Josefův Důl – Smržovka B 1:3 (0:0)

Za domácí Zdeněk Miksa: „Máme problém se sestavou, někdo marodí, někdo nemůže. V prvním poločase to ještě vypadalo na vyrovnané utkání. Pak jsme dostali gól, ale srovnali jsme. Potom jsme vzadu udělali chybu Smržovka šla do vedení a my jsme to trochu otevřeli. Ale přišla penalta proti nám, takže pro Smržovku zasloužené vítězství. Soupeř byl gólovější. My jsme šance neproměnili a soupeři ano.“

Za Smržovku B vedoucí týmu Jiří Macek: „Byla to pro nás jasná výhra. A díky ní už se nenacházíme na konci tabulky, ale jsme šestí. To je docela hezký. Snad by to mohlo takhle fungovat dál. Máme kvalitního trenéra a někteří kluci z béčka chodí trénovat s áčkem.“

SK Zásada – Kovo 5:0 (1:0)

Za domácí kapitán Petr Fišer: „Ve druhém poločase jsme se dostali do vedení. Hráli jsme zodpovědně. Ve čtyřicáté minutě soupeři vyloučili brankáře, který dostal červenou a Kovo dál hrálo v desíti. My jsme přidali další dva góly. Hrálo se bez problémů, až pak asi v 80. minutě rozhodčí vyloučil dalšího hráče u soupeře, tak zbytek utkání hrálo Kovo jen v devíti. My jsme rádi, že jsme utkání zvládli, protože nám taky chybělo asi šest hráčů a museli jsme sáhnout do našich rezerv. Jsme rádi za tři body.“

Lučany B -Sokol Plavy B 2:4 (0:1)

„Hráli kluci, kteří nastoupili i za áčko. Zápas byl vyrovnaný. Remíza by byla spravedlivější. Musíme podzim přežít a dát se přes zimu nějak dohromady,“ plánuje předseda domácího FK Oldřich Churý.

Za tři body byli rádi hosté. „Měli jsme pomalejší nástup, pak jsme ale byli lepší. Jednoduché to nebylo, dávali jsme dohromady sestavu. Ale fotbal to byl nakonec celkem hezký,“ řekl kapitán Plavů Jan Kouřil.

SK Hodkovice B – FK Železný Brod B 1:3 (1:2)

Trenér vítězného týmu Zdeněk Mařík: „Dali jsme první gól, soupeř brzy vyrovnal, to nás trochu opařilo. Přidali jsme ale další do kabiny. A ve druhé půli jsme byli herně lepší. Ale dostali jsme červenou a dohrávali jsme v deseti. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Naše výhra je zasloužená.“

Jiskra Mšeno B – SK Malá Skála 3:6 (3:0).

V týmu hostů řádil Lukáš Rulec, který se svými pěti góly stal kanonýrem víkendu. Hosté přijeli s oslabenou sestavou, základ kádru chyběl, ale výkon potvrdil, že také hráči z lavičky, kteří dostali v utkání příležitost, mají svoji kvalitu. "Zápas byl vyrovnaný, dokázali jsme lépe proměňovat svoje šance. Domácí vedli 1:0, za deset minut ale jsme ale vyrovnali a za minutu na to Rulec přidal už svůj druhý gól, ve třicáté pak i třetí. Do kabin jsme šli v klidu," řekl trenér Petr Brožek. A právě Rulec byl autorem ještě další dvou branek ve druhé půli utkání.

Mšeno mělo tentokrát svůj černý víkend. Trenér David Ryšavý: "Malá Skála měla mladší tým, jejich kluci dobře běhali, to nám na ně chybělo. Za nás hrajou spíš v béčku starší pánové, tak jsme na ně nestačili. Prostřídal jsem kluky, aby si zahráli další a nikdo nestál. Tentokrát se nám nedařilo."