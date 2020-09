TJ SPARTAK SMRŽOVKA – TJ SOKOL PLAVY 3:2 ( 1:2)

Ve druhém kole I. B třídy viděli diváci na hřišti ve Smržovce kvalitní fotbal se dvěma vyloučenými hráči.

K utkání řekl Jiří Macek, vedoucí vítězného, domácího týmu:

„Utkání bylo vyrovnané, Plavy hrály dobře. Do kabin jsme šli o poločasu s tím, že jsme prohrávali. A navíc jen v deseti, protože nám v 45. minutě vyloučil rozhodčí hráče. V kabině jsme si něco ke hře řekli. Na soupeře jsme v druhé půli vlítli a vyrovnali na 2:2. A pak i Plavům rozhodčí vyloučil hráče za druhou žlutou. Šancí jsme měli ještě několik, mohlo to být i 5:2. Ale, bohužel, jsme už žádný gól nedali, jen jsme několikrát přestřelili bránu a dali dvě tyče. V závěru už se nám prostě nedařilo.“



Utkání ve Smržovce sledovalo dvě stě diváků. Na zápas se přišli podívat i z Lučan nebo z Albrechtic. „Přišli se na nás podívat, aby věděli, na co se mají těšit,“ dodal s úsměvem Jiří Macek.

A jak viděl duel trenér Plavů Richard Sitarčík?

„Bohužel jsme ze zápasu vyšli bez bodů, i když jsme v prvním poločase vedli. Věřili jsme, že výsledek udržíme. Ale v druhém poločasu jsme si nechali vyloučit hráče. Pak jsme dostali laciné góly. Bylo to pro nás po zápase trpké zklamání. Pro diváky to mohl být hezký zápas, několik žlutých karet, dvě červené. Nuda to určitě nebyla. A my jsme pak už odpadli i fyzicky. Mohli jsme inkasovat i víc gólů. Smržovka má kvalitní mančaft a projevila se bojovaně. Do druhé půli jsme ale nastoupili vlažně. Ale zápas se mohl zlomit na obě strany, mohli jsme vyhrát my. I když u každého týmu vyloučil rozhodčí jednoho hráče, nebylo to pro zákeřnost ve hře.“

Plavy v sobotu 5. září hrají na domácím hřišti proti týmu Lučan, začátek zápasu je v 17 hodin. „Ve Smržovce jsme body ztratili, tak musíme zabrat teď doma. Ale bude to těžké, protože Lučany jsou zatím taky bez bodů a nějaké potřebují. My musíme využít domácí prostředí a odčinit neúspěch na Smržovce.“

Smržovku čeká soupeř v Mírové pod Kozákovem.

Branky: Klaus, Brož, Frydrych – Prousek, Lédl