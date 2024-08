KRAJSKÝ PŘEBOR:

TJ Velké Hamry B - SK Skalice u České Lípy

V uplynulé sezoně to byli dva sousedi v konečné tabulce krajského přeboru. Lépe postavená Skalice narazí ale tentokrát v Hamrech na omlazený a posílený tým pod vedením trenéra Zdeňka Bryscejna. Zápas určitě nabídne kvalitní souboj dvou mužstev, která budou chtít bojovat o přední příčky v tabulce. Utkání začne na hřišti v hamrovském sportovním areálu v sobotu 17. srpna v 10,15 hodin.

„První zápas ve Stráži jsme vyhráli, ale dobře víme, že nás čeká ještě mnoho práce. Skalice bude úplně jiný soupeř. Samozřejmě bychom chtěli doma taky vyhrát,“ řekl k zápasu trenér Zdeněk Bryscejn.

FK Košťálov - FK Železný Brod A

Utkání krajského přeboru s příchutí derby. Lepší postavení v tabulce po konci loňské sezony favorizuje hosty, ovšem to v derby nic neznamená. Domácí určitě budou mít silnou podporu fanoušků. Ale ani ti z Brodu to nemají tak daleko, takže rivalita se čeká na hřišti i v hledišti. Výkop je v sobotu 17. srpna v 17 hodin.

„Na rozdíl od prvního mistrovského utkání s Pěnčínem už budeme v „plné polní“, chybět nám bude jen Lukáš Hujer, který k nám přišel z Roztok na hostování. Věřím, že naši fanoušci budou dvanáctým hráčem na hřišti, máme výborné fanoušky, na zápasy se jich schází opravdu hodně a dovedou vytvořit perfektní atmosféru,“ řekl k zápasu trenér Košťálova Aleš Sádek.

„Vyhráli jsme v prvním kole doma nad Chrastavou. Ale nebudeme výsledek přeceňovat. Je pravda, že se nám na derby se třemi body ale pojede veseleji. Ovšem Košťálov je nevyzpytatelný soupeř,“ zdůraznil trenér Brodu Milan Mayer.



I. A TŘÍDA:

TJ Jiskra Mšeno A - TJ Tatran Jablonné v Podještědí

V I. A třídě na sebe narazí dva soupeři, kteří se zatím v soutěžním klání nesetkali. Jak se nováček soutěže z Jablonného vyrovná s velkým hřištěm, očekávanou vysokou teplotou a dobře připravenými domácími, kteří chtějí zahájit sezonu vítězstvím? Zápas se hraje v sobotu 17. srpna od 10,15 hodin na hřišti v jabloneckých Břízkách.

„V přípravě jsme se soustředili především na kombinace s balónem a proměňování šancí. Příprava byla tentokrát krátká, tak jsem to nechtěl příliš přepálit. Do úvodního kola soutěže, navíc na domácím hřišti, chceme vstoupit co nejlépe,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.



I. B TŘÍDA VÝCHOD:

SK Zásada - TJ FC Pěnčín B

Také toto utkání I. B třídy východ má příchuť derby, pikantní na něm je, že vlastně oba týmy hrají na „svém“ hřišti. Pěnčín totiž po dobu rekonstrukce využívá pro domácí zápasy právě hřiště v Zásadě. Kdo tedy využije domácí prostředí? Silnější se zdá být Pěnčín. Jenže obě mužstva se také utkala v zahajovací zápase loňské sezony. A skóre zápasu tehdy bylo 3 : 1 pro Zásadu! Také podpora fandů obou táborů bude asi silná. Dá se čekat drama a ostrý souboj od první až do devadesáté minuty!

"My jdeme do prvního zápasu v pohodě, věřím, že soutěž zvládneme tak, jak si představujeme," má jasno trenér Zásady Martin Kotyza.

Uvedl také zajímavou informaci a pro někoho možná i výzvu. „Zásada shání nového trenéra!“ Zájemci mohou kontaktovat vedení klubu.

FK Turnov B - Jenišovice

Zkušenější Turnov hostí v úvodním kole I. B třídy východ na svém hřišti nováčka soutěže Jenišovice. Vzdálenost hřišť obou týmů dává tušit, že se jedná opět o derby. Vyhraje zkušenost domácích, nebo nováčkovský elán a nadšení hostí? Kdo má více natrénováno a bude to umět prodat? Bod by asi hosté brali, ovšem pro domácí by to bylo málo. Fandové Jenišovic, kteří určitě ten „kousek“ do Turnova dorazí, chtějí body tři. Derby se hraje 18. srpna, v nedělní podvečer, od 18 hodin.

„Fanoušci by určitě měli přijít na derby proto, že uvidí krásný fotbal a krásné góly v síti Turnova. Je to po dvou letech naše premiéra ve vyšší soutěži. Určitě tam jedeme vyhrát. Postup nám vyšel, uvidíme, jak se nám povede první zápas. Soupeř má mladý, běhavý tým. My si tam jedeme pro tři body, ostatně jako všude, kam pojedeme,“ zdůraznil hrající trenér Jenišovic Leoš Bernat.

„Je to derby o výsledek, bude to zajímavý zápas. Soupeř má velice zkušený tým, my zase mladý, takže to bude utkání generací. Příprava byla krátká, něco jsme odehráli se střídavými výsledky. Uvidíme, jak se nám povedla. Z áčka by měl s námi hrát zkušený stoper Jíra a měl by hrát i Vojtěch Geprt z Vysokého nad Jizerou.

A komu je jablonecký okres malý a sleduje výkony týmu Rychnova v I. A třídě, může se rozjet do České Lípy. Tam totiž Rychnov pojede s respektem.

Arsenal Česká Lípa B - Spartak Rychnov

„Čeká nás na úvod soupeř z nejtěžších,“ charakterizoval domácí trenér Rychnova Miroslav Procházka. Jak se podaří Rychnovským start do I. A třídy? Budou domácí hrát s posilami z A týmu? Odpovědi padnou v sobotu 17. srpna, utkání začíná v 17 hodin.